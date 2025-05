El ginecólogo agredido en Navalmoral: «Me daba puñetazos y patadas, y encima gritaba que yo le agredía»

Los sanitarios del área de salud de Navalmoral de la Mata, y más en concreto del hospital Campo Arañuelo, están convocados el próximo lunes 27 ... a una nueva concentración de condena y repulsa a la agresión sufrida días atrás a un compañero, promovida por SIMEX, el Sindicato Médico de Extremadura. Se trata del ginecólogo Carlos Lana, que lleva casi dos décadas trabajando en el centro moralo.

«Agresiones verbales recibes muchísimas, pero uno tiene ciertos mecanismos para evitar que vayan a mayores. Pero esta mujer en particular (una joven de 22 años denunciada por agresión), desde que llegó a la consulta venía de uñas. Traía una idea fija en la cabeza porque alguien le había dicho que tenía un embarazo de alto riesgo, sin ninguna documentación y con la tarjeta sanitaria de baja, aunque en la ecografía que hicimos se ve un embarazo normal», explica el médico a HOY en un alto en sus consultas.

Lana insiste después en la actitud, desde el principio, tanto de la joven como de su acompañante, a quien pidió que saliera de la consulta para evitar problemas. De hecho, y con testigos delante, pidió a la paciente que le respetara y guardara la distancia «porque todo era agresividad y arrogancia. Hasta que en un momento dado se levantó con mala leche y me cogió de la pechera, diciéndole que no me pusiera las manos encima. Fueron 40 minutos aguantando una carga de agresividad y de frustración hacia mí, que no tenía nada que ver con ella, que no he visto en mi vida».

Paliza en el pasillo

Pero lo peor llegó minutos más tarde, cuando al abandonar la consulta tras intercambiar unas palabras, la mujer se dio la vuelta y la emprendió a golpes.

«La matrona y la enfermera, que lo vieron todo, me gritaron que tuviera cuidado, pero cuando me volteé ya la tenía encima, porque venía a la carrera con el puño en alto, una mujer de 1,80 por lo menos. Me dio un puñetazo en la cara y me tiró al suelo, golpeándome dos veces contra la pared. Estaba encima y no me la podía quitar, dándome puñetazos y patadas por todos lados. Y encima gritando que yo le agredía a ella, cuando me estaba defendiendo. No podía hacer nada. Y tengo testigos».

Aunque parece que no fue suficiente, ya que al levantarse, añade, le dio otro puñetazo y le dirigió todo tipo de improperios e incluso amenazas de muerte. «Maleducada y agresiva como no he visto nunca en una mujer, ni un hombre», señala.

De inmediato le hicieron un parte de lesiones, como la que todavía sufre en la espalda; puso una denuncia en la Guardia Civil y se lo comunicó al Colegio de Médicos, que le asignó una abogada que le asistirá en el juicio que se ha fijado para el 18 de febrero.

Al margen de lo que pueda ocurrir en ese juicio, las secuelas continúan. Y no solo las físicas. Por un lado está la frustración de dedicar toda una vida a hacer su trabajo lo mejor posible para recibir este trato en la recta final. A ello se unen insomnio, ansiedad o nerviosismo, como demuestra que al llegar al hospital se de una vuelta para comprobar que no le está viendo o que no ha mandado a nadie para agredirle.

De hecho, los insultos, amenazas y agresiones se vienen sucediendo en los últimos tiempos hacia los sanitarios del área de salud, ya que no en vano el hospital Campo Arañuelo y un centro de salud de Badajoz son los dos puntos negros de la región en cuanto a violencia hacia ellos, ya sea física o verbal. De ahí la reunión mantenida para reforzar la seguridad en el hospital moralo, puesto que en este caso los vigilantes llegaron una vez consumada la agresión.