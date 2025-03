El Valle del Jerte se echa a la calle contra la falta de servicios y profesionales sanitarios

Ismael Tejeiro, concejal en Jerte: «Hay gente que va al médico como si fuera al bar»

Ismael Tejeiro es concejal en Jerte, localidad en la que gobierna el PP. Formó parte de la lista de los populares en los últimos comicios pero como independiente. Pone el contrapunto a las quejas sobre la sanidad en la zona y coincide con la consejera de Salud en que las agresiones a los facultativos son un problema adicional que contribuye a que sean muchos los profesionales que no quieren ir a trabajar allí. «La médica de Tornavacas se fue por amenazas. La enfermera de Jerte estuvo de baja por un intento de agresión. ¿Es también culpa de la consejera?», se pregunta este edil. Frente a los ejemplos que se citan desde la plataforma ciudadana sobre desatenciones médicas, Tejeiro se refiere a un caso de artritis reumatoide en el que los informes y la atención sanitaria han sido cuestión de 15 días. «Sinceramente, en lo que respecta a Jerte creo que ha habido una mejora. El municipio tiene su médica y no hay problema. También se dan citas por la tarde, algo que hace años que no ocurría», afirma. Alude a un problema de «falta de respeto» que contribuye a la «saturación» de la sanidad en la zona. «Hay gente que va al médico como si fuera al bar. Algunas personas cogen cita todos los días de la semana 'por si acaso', por si se ponen enfermos, dicen. Así nos cargamos el sistema», refrenda. Señala que la falta de médicos, además de las agresiones que sufren y que han llevado a presentar denuncias contra los propios pacientes, se vincula a la situación geográfica de la comarca. «Los hay que no vienen porque les parece que estamos lejos y mal comunicados. Es un problema que también se da con los docentes», sugiere.