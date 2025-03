El Colegio Oficial de Cáceres atiende una media de diez agresiones al año en la provincia

El Colegio de Médicos de Cáceres atendió el año pasado 11 denuncias de agresiones presentadas por afiliados. Es la misma cantidad que en los años ... 2022 y 2021. En 2020 y 2009 fueron ocho en cada uno de ellos, con lo que la media del último lustro es de 9,8 agresiones anuales, según los datos facilitados por el propio Colegio, que dispone de un Observatorio dedicado específicamente a esta cuestión. No hay datos por zonas de salud.

Hay que tener en cuenta que no todas las víctimas presentan denuncian. Algunas no lo hacen, y otros profesionales lo ponen en contacto del Servicio Extremeño de Salud pero no del Colegio Oficial de Médicos, colectivo que pone a disposición de cada denunciante su servicio de asesoría jurídica, además de contactar personalmente con nada víctima y de hacer un seguimiento individualizado de cada caso.

HOY solicitó este viernes por la mañana a la Consejería de Salud y Servicios Sociales el dato de agresiones en el Valle del Jerte, pero la petición no recibió respuesta.

Los datos por comunidades

Extremadura fue el año pasado la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de agresiones a médicos, según un estudio de la Organización Médica Colegial de España. En concreto, en la región se comunicaron 27 episodios de este tipo, lo que equivale a 4,2 por cada mil colegiados, un porcentaje que solo superan Cantabria (4,7) y Cataluña (5,9), y que está muy por encima de la media nacional, que es de 2,5. De esas 27, se denunciaron 25. El aspecto positivo está en que esas 4,2 agresiones por cada mil colegiados es una ratio inferior a la del año 2022, que concluyó con una media de 5,3.

En seis de cada diez casos ocurridos a lo largo del año pasado en la comunidad, la víctima entre este grupo de sanitarios fue una mujer, según detalla el estudio de la Organización Médica Colegial, que concreta también que nueve agresiones afectaron a galenos en la franja de edad de los 56 a los 65 años, y siete a los que tienen de 46 a 55. Hubo cinco casos entre que afectaron a menores de 35 años, cuatro en la franja de edad siguiente, y dos entre mayores de 66 años.

En cuanto al perfil del agresor, en tres de cada cuatro casos se trató de pacientes que tenían una cita programada, y en casi todos los demás casos, fue el acompañante. Es residual el peso estadístico de los enfermos atendidos con citas no programadas. Casi el 80% de los incidentes se produjeron en atención primaria, el área más conflictiva en este capítulo con mucha diferencia. El porcentaje restante se divide a partes iguales entre el hospital y otros ámbitos (centros y consultas privadas, atenciones domiciliarias o mutuas, entre otros), sin que durante el pasado ejercicio se reportara caso alguno en Extremadura en el área de urgencias.