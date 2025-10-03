HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere un trabajador en Torresfresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una maquinaria

Un pueblo de Extremadura, protagonista del nuevo sello de Correos

Correos continúa con su serie de sellos 'Pueblos con encanto' y este año la provincia de Cáceres se ha ganado su hueco

Irene Manzano

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:50

Comenta

Ya tenía el título de 'uno de los pueblos más bonitos de España' y, además, ha contado recientemente con una aparición en el programa 'MasterChef Celebrity 10', pero ahora Trujillo puede sumar a su historia un acontecimiento más: ser la nueva imagen del sello de Correos.

La empresa postal continúa este 2025 emitiendo sellos dentro de su serie 'Pueblos con encanto', una iniciativa que muestra los pueblos más pintorescos de nuestra geografía. Castro Caldelas (Ourense), Comillas (Cantabria), Roncal (Navarra) y Trujillo (Cáceres) han sido las cuatro localidades seleccionadas para ser la nueva imagen de estos sellos filatélicos en su nueva temporada.

La inspiración para este sello

Trujillo y su personalidad medieval son sin duda un gran atractivo para el turismo y ha sido la razón por la que este sello ha salido a la luz. Su impresionante castillo, su casco antiguo, la torre de Santa María la Mayor y las numerosas callejuelas que lo adornan, una gran cantidad de aspectos que ha hecho de esta localidad la opción perfecta para entrar en la categoría «pueblos con encanto 2025».

Dónde conseguirlo

La serie se presenta en formato desplegable con los cuatro sellos autoadhesivos más la viñeta y tendrá una tirada de 70.000 ejemplares.

El sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, por Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico a través del email atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

