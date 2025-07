La oficina de Correos de este pueblo de Extremadura es viral por su horario: es real y tiene una explicación Muchos no se lo creen, pero en este pueblo extremeño es normal. Esta oficina abre de 9:30 a 9:45 y ya se ha convertido en un fenómeno en redes

«Mi objetivo en la vida es acabar trabajando en esta oficina de Correos», este es el mensaje que se ha viralizado en redes sociales y que no han tardado en compartir miles de usuarios de 'X' (antes conocida como Twitter). Hablan de la oficina rural de Correos de Acebo, un pueblo de Cáceres, cuyo horario, tal y como indica su sitio oficial de Google, es de lunes a viernes de 09:30 a 09:45.

El horario oficial no falla, trabajan allí quince minutos al día. Sin embargo, la realidad es distinta. Ese es el horario en el que el carterista atiende al público, pero luego tiene que repartir por el municipio de Acebo y las localidades cercanas. Así lo apunta un usuario, que ha respondido abiertamente al 'tweet' viral: «La ignorancia es muy atrevida: ese es el horario en el que el cartero está para atender las entregas que no se pudieron hacer a domicilio. Pasado ese periodo, se va con el carrito o el coche a repartir. Esa oficina no tiene nada más que una PDA», explica.

mi objetivo en la vida es acabar trabajando en esta oficina de Correos pic.twitter.com/1JJZ98VJ53 — LO + VIRAL (@SuperViiral) July 21, 2025

Otra usuaria ha compartido su experiencia en primera persona: «No sabes de lo que hablas. Seguramente es una oficina rural y el resto del tiempo el cartero ha de repartir ordinario, notificaciones y paquetes. Yo misma fui cartera rural y mi oficina abría de 11 a 11:30 pero a las 8 ya estaba repartiendo por el pueblo hasta la 13:00».

Sin embargo, el mensaje viral no era más que una forma de hacer 'humor' y así ha quedado claro entre muchos otros usuarios, que no han dudado en pedir un contacto para hacerles llegar, ya, su currículum.