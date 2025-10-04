Piden ayuda para denunciar a los autores de vertidos
Eloy García
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
Llamamiento al civismo y la colaboración ciudadana del Ayuntamiento de Almaraz en lo que a depósito de basuras y uso de los contenedores se refiere, ... ante la lamentable estampa que, según denuncian, se viene repitiendo, con desperdicios y enseres domésticos abandonados en plena vía pública.
Fuentes municipales explican que imágenes como la que ilustra esta información se vienen registrando en distintas zonas en las que se ubican los contenedores. «No podemos permitir esta situación continuada de algunos vecinos, sin respeto, educación ni civismo en las calles», lamentan.
De ahí que la primera medida será denunciar a los autores, animando a quienes presencien este tipo de acciones lo pongan en conocimiento de los responsables municipales. «Se garantiza que la información proporcionada será tratada con confidencialidad estricta, para salvaguardar la identidad de los denunciantes», aseguran.
Para concluir, recuerdan que desde abril del pasado año se encuentra en funcionamiento una zona habilitada como punto limpio, destinada a la recogida de enseres y otros materiales, con excepción de los procedentes de obras.
A esta iniciativa, cuyo objetivo es mantener en óptimas condiciones de salubridad las áreas destinadas a la recogida de basura, se une la posibilidad de depositar residuos voluminosos los últimos jueves de cada mes junto a los contenedores, que será retirado por operarios municipales.
