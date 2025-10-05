La música llena Ritmo y Cadencia
Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. El programa de la Diputación de Cáceres 'Ritmo y Cadencia 2025', que comenzó el pasado 1 de septiembre, y finalizará el próximo ... domingo 12 de octubre. Ese día se podrá disfrutar de la música y la actuación de Juanma Moreno, en la Plaza del ayuntamiento a partir de las 22.00 horas.
