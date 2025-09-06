Medios aéreos y terrestres del Infoex trabajan en una reactivación del incendio de Jarilla La Consejería de Gestión Forestal asegura que tiene una «evolución favorable»

R. H. Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:18 | Actualizado 15:24h. Comenta Compartir

Varios medios aéreos y terrestres del Infoex trabajan este sábado en una reactivación del incendio de Jarilla, detectada sobre las 12.45 horas de este sábado, y que tiene una «evolución favorable».

En concretro, cuatro medios aéreos y cuatro unidades terrestres, un técnico de extinción del Plan Infoex y agentes del Medio Natural están trabajando en la extinción de esta reactivación, en la que el frente no progresa, sino que está confinado entre una zona ya quemada y cultivos, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, recogidos por Europa Press.

Ampliar Vista aérea de la zona donde se ha reactivado el incendio de Jarilla. @MundoRural_EXT

Señala que este tipo de reactivaciones son normales en incendios forestales de perímetro tan extenso como el de Jarilla, que ha abarcado 130 kilómetros, y en la que están ardiendo islas de vegetación que «en la mayoría de los casos no progresan al estar prácticamente rodeadas de zona quemada».

Temas

Infoex

Jarilla