Este lunes comienza la Feria del Queso
Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. Del 6 al 12 de octubre, Casar de Cáceres vuelve a convertirse en la capital del queso con la IX feria europea. ... Se celebrará del 10 al 12 de octubre. Habrá tapas en bares y restaurantes, catas, talleres, conciertos, exposiciones, la Ruta Transhumante y mucho más.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión