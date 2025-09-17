Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres La Guardia Civil descubre 53 plantas entre las distintas localidades

La Guardia Civil ha llevado a cabo diversas actuaciones contra el cultivo de marihuana por toda la demarcación de la provincia cacereña, de las que destacan tres que han supuesto la aprehensión de más de cuatro kilogramos de cogollos de marihuana, procedentes de un total de 53 plantas, así como la investigación penal de sus propietarios.

Las tres intervenciones que han dado lugar a estas aprehensiones, se han efectuado en los términos municipales de las localidades cacereñas de Cuacos de Yuste, Valencia de Alcántara y Zarza de Granadilla.

Actuación en Cuacos de Yuste

El pasado martes día 9, agentes del Puesto de Jarandilla de la Vera, en el marco de los dispositivos efectuados para prevenir el cultivo de marihuana, localizaron en una finca de la localidad de Cuacos de Yuste una plantación de marihuana que brotaba desde el interior de una caseta de aperos.

Ante este hallazgo, su propietario, un varón de 63 años, reconoció que le pertenecían e hizo entrega voluntaria de las mismas.

Los agentes aprehendieron las 12 plantas y, tras separar los cogollos de las plantas, realizaron un pesaje de estos, el cual alcanzó un peso total de 1.100 gramos.

Con estas evidencias, el propietario ha sido investigado por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana.

Actuación en Valencia de Alcántara

Una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Santiago de Alcántara realizaba labores preventivas recorriendo las diferentes zonas de su demarcación durante el periodo estival, hasta que un día, cuando transitaban a pie el paraje denominado Rivera de Jola, en el término municipal de Valencia de Alcántara, observaron una construcción artesanal inusual en uno de los márgenes del río.

Allí localizaron una plantación de marihuana, la cual se regaba mediante un sistema sofisticado de riego por goteo que se accionaba a través de motor de gasolina y una bomba que extraía el agua del río. El propietario, un varón de 53 años y residente en la zona, fue identificado.

El operativo se ha saldado con la aprehensión de 27 plantas de marihuana, de las cuales se han obtenido 954 gramos de cogollos de esta sustancia, y con la investigación penal de su propietario como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Actuación en Zarza de Granadilla

A mediados del mes de agosto, agentes del Puesto de Zarza de Granadilla descubrieron en las inmediaciones del Río Ambroz una plantación de marihuana compuesta por 14 plantas de grandes dimensiones, lo que motivó que los agentes practicasen diversas indagaciones con las que localizar a su responsable, apuntan desde el Instituto Armado.

Los agentes identificaron a un hombre de 67 años como el propietario de las plantas. El varón, al percatarse de la presencia policial trató de huir, pero fue interceptado por los agentes e identificado in situ posteriormente.

En el transcurso del dispositivo, los guardias civiles intervinieron las plantas y las trasladaron a dependencias oficiales para efectuar su pesaje. Aprehendieron un total de 2.000 gramos de cogollos de marihuana, hecho que ha desembocado en la investigación penal del hombre, responsable de la plantación, por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por el cultivo de la sustancia.