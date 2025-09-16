HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Droga intervenida por la Guardia Civil.
Sucesos de Extremadura

Detenido con 13 papelinas de cocaína un vecino de Alange durante las fiestas

Los agentes lo interceptaron en las proximidades del recinto ferial de la localidad pacense

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:33

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Alange como presunto autor de un delito contra la salud pública por traficar con droga en las proximidades del recinto ferial de la localidad pacense.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo, dentro del dispositivo especial de seguridad establecido para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes, así como su tenencia y consumo, durante las fiestas patronales de Nuestra Señora La Virgen de la Milagrosa. Agentes de la Guardia Civil de esta localidad, en colaboración con Policía Local, observaron la actitud sospechosa de una persona en las proximidades del recinto ferial, en una zona de gran afluencia de jóvenes.

Nervioso y esquivo

Una vez identificado, comprobaron que se trataba de un vecino alangeño, quien mostró una actitud nerviosa y esquiva ante la presencia policial, por lo que se llevó a cabo la inspección superficial tanto de sus pertenencias como del vehículo que conducía. En el turismo se localizaron ocultas en un monedero 13 papelinas de cocaína ya preparadas para su venta.

Además de las sustancias estupefacientes intervenidas, los guardias civiles hallaron 100 euros en billetes de diverso valor, distribuido por diferentes compartimentos del turismo.

Con las pruebas incriminatorias se le detuvo y fue trasladado a dependencias oficiales, donde se le instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito contra la salud pública al traficar con drogas. Diligencias que, junto al detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Mérida, informa la Benemérita en nota de prensa.

