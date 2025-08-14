Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo

Juan Ramón Negro Galán Torrejoncillo Jueves, 14 de agosto 2025, 13:58 Comenta Compartir

Un hombre de 44 años, vecino de Casar de Cáceres, ha resultado herido tras sufrir una cornada con dos trayectorias, de 14 y 7 centímetros respectivamente, por asta de toro esta pasada madrugada de jueves en Torrejoncillo.

Este jueves 14 de agosto, se ha celebrado el segundo día de festejos taurinos desde las cuatro de la madrugada que se llevó a cabo el primer encierro nocturno de las Fiestas de Agosto 2025 de la localidad cacereña de Torrejoncillo. El protagonista fue el toro de la ganadería de Antonio Román de Moraleja, de nombre 'Forzudo', con el numero 46 y guarismo 0 con los tres cabestros.

Primer encierro de la madrugada

Se dio suelta desde los corrales de la calle Barrio Nuevo a este primer encierro de la madrugada, enfilando los primeros metros del mismo un cabestro en cabeza de la manada y a unos metros de distancia venía el toro a gran velocidad, y cerrando el grupo con distancia del toro llegaban los otros dos cabestros que faltaban a la plaza de toros ubicada junto al ayuntamiento en la Plaza Mayor.

Todos los cabestros entraron en los chiqueros, pero el toro no quería entrar, dándose una vuelta por el ruedo, y con bravura remataba en los barrotes, entrando en los chiqueros a los dos minutos y cincuenta y nueve segundos desde que se tiró el cohete que anunciaba la salida del encierro.

Lidia del toro a la plaza y calles

La plaza de toros acogió el lleno tanto en la parte de arriba del tendido como en la parte de abajo de los barrotes donde, antes de comenzar el festejo como es de costumbre, Antonio animó la espera con la ola en el tendido de arroba de toda la plaza de toros. A las 4,17 horas salió el toro pegando un cambio del encierro a la lidia en la plaza al estilo tradicional, donde se estuvo orientando nada más salir, siendo bravísimo y llegaba hasta el final en los barrotes rematando, y donde el público pudo disfrutar de varios recortes y quiebros por parte de aficionados, además de una novillera que intentó torearlo con la muleta al toro pero se le rajó la muleta y tuvo que dejarlo siendo aplaudida por algunas personas del público.

El toro estuvo una media hora en la plaza para que dieran la orden por megafonía para abrir las puertas de la misma, y sobre las 4,49 horas salió a las calles por la puerta de abajo de la plaza que da entrada a la misma del encierro, recorriendo toda la zona del recorrido vallado. En esta lidia a última hora, ya cuando iba a finalizar el festejo, un varón sufrió una cogida teniendo que ser atendido por los servicios médicos de estas fiestas de Agosto 2025 de Torrejoncillo. Terminando la lidia al estilo tradicional en las calles torrejoncillanas de este segundo toro de las Fiestas de Agosto 2025 de Torrejoncillo, cerca de las 6 horas.

Parte médico del herido

Según Manuel García, jefe de los servicios sanitarios de estas fiestas de Agosto 2025 de Torrejoncillo, el parte médico facilitado recoge que el herido ha sufrido una cornada de asta de toro. Se trata de un vecino de Casar de Cáceres de 44 años. La cornada la recibió en el músculo vasto externo y recto anterior.

La cornada ha registrado dos trayectorias: la primera de catorce centímetros descendente, y la segunda de siete centímetros ascendente. Le ha afectado a la piel, al tejido subcutáneo y ha contusionado músculos extensores de la pierna y procante del fémur.

Tras ser atendido por los servicios médicos del quirófano móvil, el cual está ubicado en los bajos del ayuntamiento torrejoncillano, fue trasladado en ambulancia al hospital Ciudad de Coria.