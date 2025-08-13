Un vecino de Coria sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de Torrejoncillo

Juan Ramón Negro Galán Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:29 Comenta Compartir

Un vecino de Coria ha sufrido una cornada de diez centímetros durante el festejo taurino celebrado este miércoles por la tarde en Torrejoncillo, en la provincia de Cáceres. La localidad acogía el festejo en una calurosa tarde con su plaza de toros abarrotada de público. Los aficionados llenaban los tendidos y la zona baja, en las denominadas 'jaulas'.

El festejo comenzó a las 19,30 horas con la lidia al estilo tradicional de una vaquilla con cuatro años de la ganadería de Victorino Martín, que durante la lidia de unos treinta minutos, tenía querencia a la parte abajo de la plaza de toros, y que llegaba rematando hasta el final de los barrotes, siendo brava y finalizando este festejo tras ser cogida con la soga por uno de los pastores de la organización sobre las 20,06 horas.

Lidia del toro

Tras terminar la lidia de la vaquilla, se le dio suelta durante media hora a un toro de cinco años de la ganadería de Los Llanos y la Nava (Casillas de Coria), de nombre 'Histérico' con el numero 25 y guarismo. Salió a las 20,18 horas rematando fuertemente en los barrotes y llegando hasta final en los mismos, con algún susto para alguno de los aficionados sin consecuencias que destacar. Tras estar en la plaza de toros ese tiempo se dio suelta durante una hora al astado por las calles del recinto vallado. Casi al final de este primer festejo de la tarde, un varón resultó herido por asta del toro.

Parte médico

El doctor Manuel García, jefe de los servicios médicos de estas fiestas de Agosto 2025 de Torrejoncillo, el parte médico indica que la herida consiste en una cornada de diez centímetros en el muslo derecho, con trayectoria interna y otra superior con entrada y salida. El herido ha sido un varón de mediana edad de la Ciudad de Coria, que ha sido corneado en las calles casi al final de festejo taurino, cuando faltaban unos veinte minutos para terminar, y tras ser atendido en el quirófano móvil ubicado en los bajos del ayuntamiento de Torrejoncillo, ha sido trasladado en ambulancia la hospital Ciudad de Coria, para continuar con la exploración y con el tratamiento.

Antes de comenzar esta lidia al estilo tradicional de una vaquilla de la ganadería de Victorino Martín y de un toro de la ganadería de Los Llanos y la Nava (Casillas de Coria), se guardó un minuto de silencio en memoria del propietario de Helados Cano, Juan Carlos Macías Gómez. El torrejoncillano de 38 años falleció en accidente de tráfico la madrugada de este pasado martes.

