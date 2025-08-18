Las fiestas de Torrejoncillo finalizaron con la lidia de 'Aguarojo' y con el balance de dos hombres corneados

Juan Ramón Negro Galán Lunes, 18 de agosto 2025, 08:26 Comenta Compartir

Torrejoncillo ha puesto punto y final a sus fiestas de agosto con el quinto día de toros con un balance general de dos hombres corneados: uno en la tarde del miércoles, 13 de agosto, y otro en la madrugada del jueves, día 14.

Ya pasadas las 19,30 horas, se le dio suelta a la quinta vaquilla de Victorino Martín en una plaza de toros abarrotada de público, tanto en el tendido como en la parte baja de los barrotes, que les acompañó un poco de aire para disfrutar de esta brava vaquilla con los recortes que le hicieron los varios aficionados taurinos que se dieron cita en el ruedo. Algunos aficionados estuvieron llamando a la vaquilla en la parte abajo de la plaza de toros, donde el día anterior la vaquilla se rompió la testuz, teniendo que ser sacrificada antes de terminar la lidia de la vaquilla. La lidia, que duró 30 minutos y 56 segundos, finalizó pasadas las 20,00 horas, hasta que el animal fue cogido con la soga por uno de los pastores de la organización y fue sacrificada.

El toro de la ganadería de Jara de Retamar (Portaje) de nombre 'Aguarojo' con el número 6 y guarismo 0 fue lidiado al estilo tradicional en la plaza durante media hora y una hora en las calles del recinto vallado exterior del municipio torrejoncillano. Se le dio la suelta a las 20,11 horas y el público pudo disfrutar de quiebros y recortes de los aficionados al astado, el cual estaba con la boca cerrada durante toda la lidia en la plaza de toros.

Salió a las calles del recinto exterior vallado a las 20,45 horas por la puerta de abajo de la plaza de toros, que da entrada a los encierros desde los corrales de la calle Barrio Nuevo. Se preveía que se iba a mover y así fue, buscando el agua que le daban para refrescarse. El animal ha funcionado muy bien por las calles, donde había muchísimo público y un buen ambiente en esta lidia del toro en Torrejoncillo.

Este toro se ha movido bastante y no ha sido tan noble como el otro toro berrendo 'Aguafuerte' de la pasada madrugada del domingo y de la misma ganadería de Jara de Retamar. 'Aguarojo' ha sido muy bueno y bravo y se ha recorrido casi todas las calles del municipio de Torrejoncillo. La lidia finalizó a las 21,49 horas, siendo sacrificado en una de las calles cercanas que dan a la plaza de toros y al ayuntamiento torrejoncillano, y en la cual no hubo que lamentar percance alguno, ni tampoco ningún aficionado herido por asta de toro.

La ganadera Verónica de Jara de Retamar, estuvo presente en la lidia de este toro en el balcón del ayuntamiento de Torrejoncillo, viendo como se comportaba su astado. La dueña de la ganadería de Jara de Retamar, ha señalado ¨que este año han cogido para las fiestas dos toros berrendos evidentemente, para mí perfectos. Son buenos animales, fuertes, que creemos que darán el resultado que Torrejoncillo espera. Como espero que se comporten, pues como los año pasado mínimo, que tengan a todos los chavales con la lengua fuera, que realmente es lo que la gente quiere, el toro que se mueva, y el toro que tenga cierto peligro¨.

Este año, la plaza de toros del pueblo y las calles torrejoncillanas han podido disfrutar de las vaquillas de la ganadería de Victorino Martín, ademas de los diez toros de las ganaderías de Los Llanos y La Nava, Urcola, Monteviejo, Antonio Román, Jara del Retamar y José Luis Bertol.

