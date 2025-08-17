Un joven de 24 años, corneado por asta de toro en Navas del Madroño Fue intervenido en la enfermería móvil y posteriormente ingresó en el hospital Ciudad de Coria

Juan Ramón Negro Galán Domingo, 17 de agosto 2025, 20:21 Comenta Compartir

La localidad cacereña de Navas del Madroño está celebrando sus fiestas, que comenzaron el pasado miércoles, 13 de agosto, hasta que finalicen mañana lunes, 18 de agosto.

Ayer sábado, 16 de agosto, se llevó a cabo un festejo taurino en el que se lidiaron una vaca y dos toros, y donde el recortador Israel Pérez 'El Ruso' sufrió un percance en dicho evento taurino.

Desde el SES, Servicio Extremeño de Salud, han informado que un el joven, de 24 años, ingresó en el Hospital Ciudad de Coria con herida por asta de toro en la cadera y con traumatismo craneal.

Fue intervenido en la enfermería móvil que estaba ubicada del festejo taurino, y su posteriormente ingresó en dicho hospital, donde pasó a planta, y se encuentra estable con pronóstico menos grave.