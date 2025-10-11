La Diputación abre el Centro Circular FAB, una apuesta por la innovación territorial

Redacción Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diputación de Cáceres da un nuevo impulso a su estrategia de innovación y desarrollo rural con la inauguración del nuevo Centro Circular FAB en Alcuéscar, que se suma a la Red de Centros de Innovación Territorial Circular FAB, cuyo objetivo es acercar la tecnología, la formación digital y el emprendimiento a la ciudadanía en entornos rurales.

A la inauguración acudió el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto al secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno, Francés Boya Alós, y el alcalde de Alcuéscar, Dionisio Vasco, que agradecieron el trabajo que desde la Diputación de Cáceres y la secretaría de Reto Demográfico se está realizando para que los pueblos sigan «vivos, dinámicos y llenos de oportunidades».

También participaron el diputado provincial de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, alcaldes de la zona, técnicos y vecinos, que recorrieron el nuevo centro en una visita guiada por las instalaciones y pudieron observar las demostraciones tecnológicas y la presentación de las líneas de trabajo del centro.