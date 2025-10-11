HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ALCUÉSCAR

La Diputación abre el Centro Circular FAB, una apuesta por la innovación territorial

Redacción

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Diputación de Cáceres da un nuevo impulso a su estrategia de innovación y desarrollo rural con la inauguración del nuevo Centro Circular FAB en Alcuéscar, que se suma a la Red de Centros de Innovación Territorial Circular FAB, cuyo objetivo es acercar la tecnología, la formación digital y el emprendimiento a la ciudadanía en entornos rurales.

A la inauguración acudió el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto al secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno, Francés Boya Alós, y el alcalde de Alcuéscar, Dionisio Vasco, que agradecieron el trabajo que desde la Diputación de Cáceres y la secretaría de Reto Demográfico se está realizando para que los pueblos sigan «vivos, dinámicos y llenos de oportunidades».

También participaron el diputado provincial de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo, alcaldes de la zona, técnicos y vecinos, que recorrieron el nuevo centro en una visita guiada por las instalaciones y pudieron observar las demostraciones tecnológicas y la presentación de las líneas de trabajo del centro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  8. 8

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  9. 9 Despedida serena de un arquitecto discreto
  10. 10 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación abre el Centro Circular FAB, una apuesta por la innovación territorial