JARANDILLA DE LA VERA

Los días 1 y 2 de noviembre será el Campeonato de España de Orientación

Eloy García

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La población acogerá el Campeonato de España de Orientación, en la modalidad de Raid (CESAR) 2025, que tendrá lugar los días 1 y 2 de noviembre.

Se trata de una competición multidisciplinar destinada a probar la capacidad de resistencia, de navegación y de supervivencia de los equipos en completa autonomía.

Del evento dan cuenta desde el Ayuntamiento señalando que hasta Jarandilla se desplazarán selecciones autonómicas absolutas, veteranas y juveniles para disputarse el título de Campeones de España por Selecciones.

Desde la Federación Española de Orientación explican que los participantes deben completar «un extenso recorrido de orientación, en el menor tiempo posible, superando las dificultades naturales que encuentren a su paso y utilizando exclusivamente sus propias fuerzas, sin recibir ayuda externa no autorizada, ni valerse de medios motorizados».

Los interesados pueden obtener más información en www.extremaduraraid.com

