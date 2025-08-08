HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Uno de los accesos del hospital comarcal Campo Arañuelo. C.A.

Denuncian que el hospital de Campo Arañuelo lleva una semana sin aire acondicionado

Redacción

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:53

Más de una semana lleva el hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata sin aire acondicionado. El problema se debea una avería en el sistema de climatización. Así lo denuncia el Grupo Municipal Socialista a través de una nota de prensa, recordando que estamos atravesando una ola de calor con temperaturas récord.

Esta situación, explican, está obligando a familiares de pacientes «a adquirir ventiladores y otros sistemas portátiles para intentar paliar las penosas condiciones de los enfermos así como minimizar, dentro de sus posibilidades, el empeoramiento de su situación clínica como consecuencia de las insoportables temperaturas que padecen en sus habitaciones».

A esta situación se unen «las intolerables condiciones en las que facultativos y demás personal desarrollan su trabajo, incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales», por lo que exigen a la consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura a que lo resuelva «de manera inmediata».

Centro de salud de Badajoz

También una semana lleva sin funcionar el equipo de aire acondicionado del centro de salud de San Roque, en Badajoz. En el interior del edificio, en plena ola de calor, la temperatura es muy elevada y eso genera molestias a los usuarios y sus repetidas quejas, pero también incomoda a los sanitarios y al resto del personal que trabaja en el espacio.La avería ha coincidido, además de con algunos de los días más calurosos del verano, con el proceso de licitación para la renovación del equipo completo. «El sistema de climatización del centro es muy antiguo», han explicado desde el SES (Servicio Extremeño de Salud) como el motivo principal de iniciar los trámites para su sustitución.

Hospital Virgen del Puerto

En Plasencia, la sección sindical de UGT del Área de Salud ha reclamado a la gerencia del área la sustitución inmediata del sistema de climatización del servicio de lavandería del Hospital Virgen del Puerto «ante las altas temperaturas que cada verano sufren los trabajadores».

UGT recuerda que en 2020 el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales emitió un informe donde se calificaban los equipos como antiguos y obsoletos, y recomendó su sustitución por no cumplir con el Real Decreto que regula las condiciones térmicas en los lugares de trabajo. Pese a ello, dicen, cinco años después no se ha dado una solución definitiva.

El sindicato critica que otras áreas de salud sí han recibido inversiones, como los más de 167.000 euros en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz o los 87.000 euros en el Hospital Ciudad de Coria. Considera también «inaceptable» que la plantilla de lavandería siga expuesta al calor extremo, agravado por el cambio climático, y denuncia que las medidas provisionales no son suficientes. Exige que se priorice esta actuación para garantizar «condiciones laborales seguras y saludables» para el personal.

