El SES instalará un nuevo equipo de climatización en el centro de salud de San Roque de Badajoz

Una semana lleva sin funcionar el equipo de aire acondicionado del centro de salud de San Roque, en la ciudad de Badajoz. ... En el interior del edificio, en plena ola de calor, la temperatura es muy elevada y eso genera molestias a los usuarios y sus repetidas quejas, pero también incomoda a los sanitarios y al resto del personal que trabaja en el espacio.

La avería ha coincidido, además de con algunos de los días más calurosos del verano, con el proceso de licitación para la renovación del equipo completo. «El sistema de climatización del centro es muy antiguo», han explicado desde el SES (Servicio Extremeño de Salud) como el motivo principal de iniciar los trámites para su sustitución.

Sin embargo, la actual máquina de aire acondicionado se ha averiado sin dar tiempo a completar el cambio. «Ha sido enviada a una empresa especializada para ser reparada», han afirmado fuentes del SES, pero sin ofrecer una fecha concreta para que esté restablecido su funcionamiento.

Tampoco han aportado desde la Junta de Extremadura una previsión para que finalice el proceso de licitación y que el centro de salud de San Roque esté dotado con el nuevo equipamiento de climatización.

Ampliar Uno de los equipos portátiles que se han instalado en el edificio. Arnelas

Por el momento, y como medida temporal, «inmediatamente se instalaron cuatro equipos portátiles y 20 ventiladores, además de aplicar medidas como la ventilación temprana«, han manifestado desde el SES.

A esos 'pingüinos' (los aparatos portátiles) se acercan algunos de los usuarios del centro mientras esperan su turno en las consultas. Están puestos a 17 grados, pero la verdad es que su efecto no se nota mucho. «Es insoportable», resoplaba en la jornada del miércoles una paciente en la planta superior.

Es en el segundo piso del edificio en el que la temperatura es más elevada, ya que el calor se acumula con el paso de las horas. Una situación que se prolonga en el tiempo. «Yo fui el jueves de la semana pasada y ya me dijeron que estaba estropeado el aire acondicionado», aseguraba una vecina del barrio.

El abanico se convierte en una herramienta fundamental para aliviar el calor y varios son los que se mueven en las manos de quienes esperan el momento de sus citas médicas. «Yo no sabía que no había aire acondicionado, pero suelo llevarlo encima», decía una usuaria del centro de salud. «Yo sí lo sabía», mostraba previsora su abanico, un par de sillas más allá, otra mujer.

En el piso inferior, pero para el que también hay que salvar un buen número de escaleras para acceder desde la calle, la temperatura es algo más baja. También han puesto un equipo de climatización móvil y su efecto, y más teniendo en cuenta la constante apertura de las puertas, es igualmente limitado. «No se preocupe, que el frío no se va a escapar», comentaba un paciente a una mujer que apremiaba a su hijo a entrar para que se cerrase la puerta automática.

Y es que el calor es prácticamente el único tema de conversación en la pequeña fila de personas que se forma cerca de la puerta a la espera de ser atendidos en el mostrador. «Sales sudando, menos mal que nosotros hemos estado poco tiempo», manifestaba un paciente al abandonar el edificio. «Casi se está mejor en la calle que dentro», exclamaba otro usuario al pasar a su lado en dirección al coche.