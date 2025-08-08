HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de salud de San Roque, en Badajoz. Arnelas

El SES instalará un nuevo equipo de climatización en el centro de salud de San Roque de Badajoz

Está abierto el proceso de licitación para renovar el sistema actual de aire acondicionado, que está averiado desde hace una semana, pero la Junta no aporta fecha concreta ni para la nueva instalación ni para la reparación

J. M. M.

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:22

Una semana lleva sin funcionar el equipo de aire acondicionado del centro de salud de San Roque, en la ciudad de Badajoz. ... En el interior del edificio, en plena ola de calor, la temperatura es muy elevada y eso genera molestias a los usuarios y sus repetidas quejas, pero también incomoda a los sanitarios y al resto del personal que trabaja en el espacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8

    El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar
  9. 9 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El SES instalará un nuevo equipo de climatización en el centro de salud de San Roque de Badajoz

El SES instalará un nuevo equipo de climatización en el centro de salud de San Roque de Badajoz