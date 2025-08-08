HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

UGT exige una solución para la refrigeración de la lavandería del Hospital Virgen del Puerto

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:49

La sección sindical de UGT del Área de Salud de Plasencia ha reclamado a la gerencia del área la sustitución inmediata del sistema de climatización del servicio de lavandería del Hospital Virgen del Puerto «ante las altas temperaturas que cada verano sufren los trabajadores».

UGT recuerda que en 2020 el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales emitió un informe donde se calificaban los equipos como antiguos y obsoletos, y recomendó su sustitución por no cumplir con el Real Decreto que regula las condiciones térmicas en los lugares de trabajo. Pese a ello, dicen, cinco años después no se ha dado una solución definitiva.

El sindicato critica que otras áreas de salud sí han recibido inversiones, como los más de 167.000 euros en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz o los 87.000 euros en el Hospital Ciudad de Coria. Considera también «inaceptable» que la plantilla de lavandería siga expuesta al calor extremo, agravado por el cambio climático, y denuncia que las medidas provisionales no son suficientes. Exige que se priorice esta actuación para garantizar «condiciones laborales seguras y saludables» para el personal.

