Denuncian que las ayudas no llegan a regadíos tradicionales de La Vera

Bases para la concesión de ayudas que no se ajustan a las necesidades reales, exceso de burocracia y ausencia de subvenciones específicas para el mantenimiento de infraestructuras son algunos de los motivos que están llevando a las comunidades de regadíos tradicionales y de montaña «al borde de la desesperación y la extinción».

Así lo asegura la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura tras la última convocatoria de ayudas de la consejería de Gestión Forestal y de la reunión mantenida con su titular, Francisco José Ramírez.

Lamentan que su «única respuesta» fuese la falta de presupuesto, recordando que «son ya dos legislaturas, tres consejeros del ramo y varios directores generales los que conocen de primera mano nuestra realidad y necesidades, sin que hasta la fecha se convoquen ayudas específicas».

La asociación explica que no pueden acceder a estas subvenciones por diferentes motivos, pues sus bases reguladoras «carecen de un diagnóstico cierto de la idiosincrasia y necesidades poblacionales». Por el contrario, prosiguen, «exceden en mucho en el celo de los tecnócratas, de la abrumadora burocracia y la desigual lucha de poder entre una administración empoderada y técnicamente superior en medios técnicos y humanos, y unas comunidades al borde de la desesperación y extinción», recalcan.

Este arraigado modelo de ayudas, añaden, ha facilitado un modelo industrial e intensivo en zonas de montaña sensibles a la actuación humana, como el Valle del Jerte, «auténtico ejemplo de destrucción de los valores tradicionales, esquilmación de los recursos hídricos e impactos significativos en forma de megabalsas de almacenaje, tubos e infraestructuras grises, potenciación del monocultivo con sus problemas asociados».

Al desaparecer la histórica red de acequias, ramales y regadío a manta, explican, el agua no se filtra en el subsuelo en cantidad suficiente en el periodo favorable, «dando lugar a periodos de escasez y conflictos en la comarca».

De ahí sus demandas, entre las que se encuentran ejecutar las actuaciones ya aprobadas por el anterior consejero en Aldeanueva, Talaveruela y Losar, que se estudien actuaciones en el resto de sus comunidades y ayudas específicas para regadíos tradicionales.