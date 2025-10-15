Denuncian que las ayudas no llegan a regadíos tradicionales de La Vera
Comunidades de regantes aseguran estar «al borde de la extinción» por culpa de una administración que no cubre sus necesidades
Eloy García
Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00
Bases para la concesión de ayudas que no se ajustan a las necesidades reales, exceso de burocracia y ausencia de subvenciones específicas para el mantenimiento de infraestructuras son algunos de los motivos que están llevando a las comunidades de regadíos tradicionales y de montaña «al borde de la desesperación y la extinción».
Así lo asegura la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura tras la última convocatoria de ayudas de la consejería de Gestión Forestal y de la reunión mantenida con su titular, Francisco José Ramírez.
-
i
-
www.hoyjaraizdelavera.es
Lamentan que su «única respuesta» fuese la falta de presupuesto, recordando que «son ya dos legislaturas, tres consejeros del ramo y varios directores generales los que conocen de primera mano nuestra realidad y necesidades, sin que hasta la fecha se convoquen ayudas específicas».
La asociación explica que no pueden acceder a estas subvenciones por diferentes motivos, pues sus bases reguladoras «carecen de un diagnóstico cierto de la idiosincrasia y necesidades poblacionales». Por el contrario, prosiguen, «exceden en mucho en el celo de los tecnócratas, de la abrumadora burocracia y la desigual lucha de poder entre una administración empoderada y técnicamente superior en medios técnicos y humanos, y unas comunidades al borde de la desesperación y extinción», recalcan.
Este arraigado modelo de ayudas, añaden, ha facilitado un modelo industrial e intensivo en zonas de montaña sensibles a la actuación humana, como el Valle del Jerte, «auténtico ejemplo de destrucción de los valores tradicionales, esquilmación de los recursos hídricos e impactos significativos en forma de megabalsas de almacenaje, tubos e infraestructuras grises, potenciación del monocultivo con sus problemas asociados».
Al desaparecer la histórica red de acequias, ramales y regadío a manta, explican, el agua no se filtra en el subsuelo en cantidad suficiente en el periodo favorable, «dando lugar a periodos de escasez y conflictos en la comarca».
De ahí sus demandas, entre las que se encuentran ejecutar las actuaciones ya aprobadas por el anterior consejero en Aldeanueva, Talaveruela y Losar, que se estudien actuaciones en el resto de sus comunidades y ayudas específicas para regadíos tradicionales.