Imagen de un ciervo en Monfragüe Carlos Molina Alén

Cuando la dehesa habla: así suena la berrea de Monfragüe, el gran espectáculo del otoño en Extremadura

Cada otoño, los ciervos llenan Monfragüe de bramidos que marcan el ciclo natural del bosque

Irene Toribio

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:04

«Cae la noche en la dehesa y, con la berrea como música de fondo, la naturaleza juega a dibujar siluetas en el horizonte». Con este paisaje evocador que casi podemos dibujar en nuestra mente, cuenta el fotógrafo Carlos Molina lo que Monfragüe regala cada otoño: el espectáculo sonoro y visual del mundo salvaje.

Es el inicio del otoño en los montes de Extremadura, y los bramidos de los ciervos resuenan con fuerza. Se trata, apunta este fotógrafo extremeño, de uno de los espectáculos sonoros más sobrecogedores de la naturaleza. «Cada sonido evoca fuerza, vida y un vínculo profundo con la naturaleza que nos rodea», añade.

«La berrea no es solo un fenómeno acústico: es un lenguaje de poder y seguridad»

Bajo su fiel lema, «Extremadura, naturalmente», Carlos recoge estos espectáculos de la naturaleza con cariño, pasión y orgullo de la tierra, y cuenta todo lo que se esconde tras este fenómeno acústico. «El porte altivo de los machos anuncia sin dudas quién reina bajo las encinas y alcornoques de la dehesa», explica junto a una de sus impresionantes imágenes desde la Sierra de San Pedro.

«Pero la berrea es también pasión y sacrificio. Cada macho pone a prueba sus reservas físicas al límite en un tiempo breve y decisivo. Cuando dos machos se enfrentan, el choque de cornamentas no es una simple pelea: es un lance intenso, un capítulo crucial en la pugna por las hembras, una narrativa de fuerza y supervivencia escrita en el corazón del bosque. Cada cicatriz, cada bramido, deja su huella en la dehesa y narra secretos de la vida salvaje», sentencia.

Extremadura, naturalmente, ofrece este espectáculo como un recordatorio de la fuerza y la belleza del mundo animal. La berrea es un canto del otoño, un ritual ancestral que conecta al espectador con la esencia misma de la vida salvaje: poderosa, indómita y sobrecogedora.

