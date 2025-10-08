El fundador de Quirón inicia los trámites para construir un hotel en Monfragüe
Este miércoles ha salido a exposición pública el estudio de impacto ambiental del proyecto en una finca de 4.200 hectáreas
Badajoz
Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:23
Comienza la tramitación burocrática de uno de los cuatro proyectos hoteleros que tiene en marcha en la región Víctor Madera, conocido sobre todo por ... ser el fundador del grupo hospitalario Quirónsalud.
El Diario Oficial de Extremadura publicó este miércoles el anuncio de que desde mañana jueves se puede examinar el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de complejo hotelero 'Cuatro Ecologías de Valero', situado en el término municipal de Torrejón el Rubio, Jaraicejo y Casas de Miravete. La documentación podrá ser examinada durante un plazo de 30 días. El órgano competente para el otorgamiento de la autorización sustantiva es el Ayuntamiento de Torrejón.
En el año 2019, Madera adquirió la finca Valera a Fernando Falcó, marqués de Cubas. Tiene más de 4.000 hectáreas, buena parte de ellas en el parque de Monfragüe. Según explicó el empresario en marzo de 2023 tras reunirse con el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el plan era levantar un establecimiento hotelero con 40 suites (ahora son 60) repartidas por una zona privilegiada con un cuidado diseño vinculado a la naturaleza.
Creación de empleo
Añadió que será un producto destinado al turismo internacional y con gran impacto en la creación de empleo, con unos 90 o 100 puestos de trabajo. El proyecto incluye la rehabilitación de edificaciones del siglo XVIII.
Según añade el DOE, en «el proyecto se plantean varias edificaciones de nueva planta que albergarán los servicios centrales del complejo, situadas en la meseta; y otra serie de pequeñas edificaciones de seguridad y recepción en la zona sur del nuevo acceso. Las infraestructuras destinadas al alojamiento hotelero, que son sesenta suites, se dispondrán de manera contenidamente dispersa. Existen varias construcciones existentes que serán rehabilitadas para diferentes usos».
Según el estudio de impacto ambiental, el edificio de recepción de clientes se ubicará en un edificio actual rehabilitado, «recuperando la esencia del mismo». Albergará una pequeña recepción de huéspedes, un control de seguridad y una zona de aseos y almacén, en una superficie construida de 200 metros cuadrados.
De la misma manera, buscando limitar el impacto de los vehículos sobre los ecosistemas de la finca, habrá dos zonas de aparcamiento para vehículos externos, y se limitará el tráfico por el interior del complejo 40 vehículos eléctricos de pequeño tamaño con límite de velocidad (buggies) y bicicletas. «Estos tres aparcamientos se plantean dispersos e integrados con el paisaje, a través del empleo de materiales naturales».
El edificio central estará desarrollado en una sola planta sobre rasante y otra de servicios en el sótano, y albergará los usos de recepción de clientes, administración, restauración y exposición-reunión en la planta superior; y otros más vinculados al mantenimiento, instalaciones y almacenes vinculados a cocinas del hotel en el sótano. Tendrá 2.383 metros cuadrados.
Casa Belga
Se rehabilitará asimismo una edificación de 290 metros, llamada Casa Belga, que será el segundo restaurante del complejo.
Igualmente, habrá dos edificios 'Wellness'. Albergarán todos los usos relacionados con el bienestar que ofertará el complejo, como piscina para nadar, gimnasio, circuito termal y tratamientos.
Finalmente, las sesenta suites serán de distintos tipos. Por ejemplo, 37 de ellas estarán en una meseta. Entre ellas se mantendrá una distancia mínima de entre 100 y 200 metros. Tendrán entre 150 y 300 metros cuadrados cada una, dependiendo del número de dormitorios del que dispongan. Otras seis estarán en la llamada zona oeste, (una de ellas será la 'Casa del Lagarto', una suite de 300 metros «icónica y diferente»), y trece más se han pensado agrupadas en torno de uno de los arroyos que nace y cruza la finca.
Unas cuadras para albergar animales y la rehabilitación de antiguas construcciones para elaborar miel o zona de meditación completan el conjunto.
Otro proyecto está en marcha y dos más esperan su turno
Víctor Madera, médico y empresario asturiano, tiene una fortuna estimada en más de 200 millones de euros. Es ejecutivo de los hospitales Quirónsalud y posee una parte de Fresenius, empresa conocida sobre todo por los servicios de diálisis. Con su esposa, María Obdulia Fernández, se ha dedicado además a comprar y rehabilitar edificios singulares con fines turísticos. Actualmente cuentan con un patrimonio destacado en Asturias y Baleares, y proyectos en Galicia, País Vasco y Madrid. En marzo de 2023 le presentó a Fernández Vara cuatro establecimientos turísticos en la región destinados a un público de alto poder adquisitivo en los que pensaba invertir 80 millones de euros y crear en torno a 200 puestos de trabajo.
El que se encuentra más avanzado es el del castillo de Azagala, en Alburquerque. Las instalaciones, ya en obras, albergarán un hotel de cinco estrellas, y se asientan sobre una fortaleza del siglo XI que se encontraba en estado ruinoso. El plazo estimado de las obras es de tres años, por lo que se espera que en 2027 podría abrir las puertas para formar parte de Vestige Collection, la empresa que rescata patrimonio arquitectónico en ruinas para convertirlo en hoteles de lujo.
El castillo contará con 17 villas, un spa, piscina, restaurante y cafetería, entre otras dependencias, mientras que en la finca Barrazuelo, de 682 hectáreas, se habilitarán 24 suites.
También contará con helipuerto, viña y olivar para producir sus propios vinos y aceites, y que podrá ser visitado, con una cafetería abierta al público.
Los otros dos proyectos que Madera tiene en la región, aún en fase de desarrollo, se encuentran en las fincas La Gándara y Herguijuela, situadas en la provincia de Cáceres a orillas del Tajo.
Contemplan la puesta en servicio de establecimientos todavía por definir (hotel o villas) con unas quince habitaciones cada uno y la creación de unos 30 puestos de trabajo cada uno.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión