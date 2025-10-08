El fundador de Quirón inicia los trámites para construir un hotel en Monfragüe

Comienza la tramitación burocrática de uno de los cuatro proyectos hoteleros que tiene en marcha en la región Víctor Madera, conocido sobre todo por ... ser el fundador del grupo hospitalario Quirónsalud.

El Diario Oficial de Extremadura publicó este miércoles el anuncio de que desde mañana jueves se puede examinar el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de complejo hotelero 'Cuatro Ecologías de Valero', situado en el término municipal de Torrejón el Rubio, Jaraicejo y Casas de Miravete. La documentación podrá ser examinada durante un plazo de 30 días. El órgano competente para el otorgamiento de la autorización sustantiva es el Ayuntamiento de Torrejón.

En el año 2019, Madera adquirió la finca Valera a Fernando Falcó, marqués de Cubas. Tiene más de 4.000 hectáreas, buena parte de ellas en el parque de Monfragüe. Según explicó el empresario en marzo de 2023 tras reunirse con el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el plan era levantar un establecimiento hotelero con 40 suites (ahora son 60) repartidas por una zona privilegiada con un cuidado diseño vinculado a la naturaleza.

Creación de empleo

Añadió que será un producto destinado al turismo internacional y con gran impacto en la creación de empleo, con unos 90 o 100 puestos de trabajo. El proyecto incluye la rehabilitación de edificaciones del siglo XVIII.

Según añade el DOE, en «el proyecto se plantean varias edificaciones de nueva planta que albergarán los servicios centrales del complejo, situadas en la meseta; y otra serie de pequeñas edificaciones de seguridad y recepción en la zona sur del nuevo acceso. Las infraestructuras destinadas al alojamiento hotelero, que son sesenta suites, se dispondrán de manera contenidamente dispersa. Existen varias construcciones existentes que serán rehabilitadas para diferentes usos».

Según el estudio de impacto ambiental, el edificio de recepción de clientes se ubicará en un edificio actual rehabilitado, «recuperando la esencia del mismo». Albergará una pequeña recepción de huéspedes, un control de seguridad y una zona de aseos y almacén, en una superficie construida de 200 metros cuadrados.

Ampliar Vistas del proyecto, en plena dehesa extremeña. HOY

De la misma manera, buscando limitar el impacto de los vehículos sobre los ecosistemas de la finca, habrá dos zonas de aparcamiento para vehículos externos, y se limitará el tráfico por el interior del complejo 40 vehículos eléctricos de pequeño tamaño con límite de velocidad (buggies) y bicicletas. «Estos tres aparcamientos se plantean dispersos e integrados con el paisaje, a través del empleo de materiales naturales».

El edificio central estará desarrollado en una sola planta sobre rasante y otra de servicios en el sótano, y albergará los usos de recepción de clientes, administración, restauración y exposición-reunión en la planta superior; y otros más vinculados al mantenimiento, instalaciones y almacenes vinculados a cocinas del hotel en el sótano. Tendrá 2.383 metros cuadrados.

Casa Belga

Se rehabilitará asimismo una edificación de 290 metros, llamada Casa Belga, que será el segundo restaurante del complejo.

Igualmente, habrá dos edificios 'Wellness'. Albergarán todos los usos relacionados con el bienestar que ofertará el complejo, como piscina para nadar, gimnasio, circuito termal y tratamientos.

Finalmente, las sesenta suites serán de distintos tipos. Por ejemplo, 37 de ellas estarán en una meseta. Entre ellas se mantendrá una distancia mínima de entre 100 y 200 metros. Tendrán entre 150 y 300 metros cuadrados cada una, dependiendo del número de dormitorios del que dispongan. Otras seis estarán en la llamada zona oeste, (una de ellas será la 'Casa del Lagarto', una suite de 300 metros «icónica y diferente»), y trece más se han pensado agrupadas en torno de uno de los arroyos que nace y cruza la finca.

Unas cuadras para albergar animales y la rehabilitación de antiguas construcciones para elaborar miel o zona de meditación completan el conjunto.