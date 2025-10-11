El Castillo Fortaleza acogerá talleres del Grand Tour Territorios Unesco

J. R. N. Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Cáceres, dentro del PSTD Gran Tour Territorios Unesco, desarrolla un programa de sensibilización en turismo y sostenibilidad para la población local de los territorios Unesco. Valencia de Alcántara acogerá en el edificio Castillo-Fortaleza el taller ‘Voces del territorio’ y la cata de aceites Aceitolivex, el miércoles 15 de octubre de 17.00 a 20.00 horas, así como el taller ‘Yo soy el influencer de mi pueblo’, el viernes 24 de octubre, de 18.00 a 19.30 horas. Las plazas son limitadas y hay que inscribirse previamente.