Un camión daña el puente romano de Alcántara

El puente romano de Alcántara ha sufrido daños causados por el paso de un camión. Los desperfectos se localizan en la entrada al monumento construido ... en el año 103 d.C., en el lado más próximo al casco urbano. Todo apunta a que el giro de un vehículo pesado que se disponía a cruzar el monumento de dos milenios de antigüedad, a pesar de estar prohibido, ha sido el culpable de los daños en el pretil. Hay dos piedras completamente separadas y desplazadas de su posición original y roces con restos de pintura blanca.

La alcaldesa de la localidad cacereña, Mónica Grados, confirma que los hechos se produjeron en la noche del jueves. «Sospechamos, ya que no hemos visto nada, que con la caja del camión, al no poder girar, se ha ido llevando el pretil. Nos quedamos de piedra porque te ves impotente. Enseguida dimos parte a la Guardia Civil». En estos momentos se está acometiendo la reconstrucción del pavimento. «Estaba muy deteriorado y lo llevábamos pidiendo mucho tiempo». Estos trabajos han obligado a cotar al tráfico uno de los dos carriles que atraviesan el monumento bimilenario. «Lo ideal hubiese sido cerrarlo por completo, pero sabemos que es imposible porque no hay alternativa».

La regidora precisa además que el paso de vehículos de más de 20 toneladas está completamente prohibido y ese límite se ha bajado aún más durante las obras. A pesar de que dichas limitaciones están bien señalizadas, incluso por parte de la empresa que acomete los trabajos, Mónica Grados sostiene que son «muchos los camioneros que se saltan la limitación y atraviesan el puente romano para evitar un rodeo que puede llegar a los 144 kilómetros. Algunos nos han dicho claramente que prefieren pagar una multa a hacer esos kilómetros de más». Estos incumplimientos causan un comprensible malestar entre los vecinos y algunos incluso «han llegado a increpar a los conductores»..

Ampliar Detalle de los daños en el pretil. HOY

La alcaldesa añade que las obras en el pavimento están siendo supervisadas por una técnico de la Dirección General de Patrimonio que ya ha dado parte de los desperfectos hallados. La Junta de Extremadura confirma a HOY que en los próximos días técnicos de la Dirección General de Patrimonio se personarán en el monumento para evaluar los daños y elaborar el informe pertinente.

Ansiada peatonalización

Esta población cacereña ansía desde hace años una peatonalización que libere al monumento del continuo trasiego de vehículos, unos 237.000 al año, 5.000 de ellos de gran tonelaje. Esto llegará cuando sea una realidad el nuevo puente aguas arriba del Tajo. La Junta de Extremadura ya ha licitado la variante del nuevo trazado para la EX-117. El proyecto costará unos 18 millones de euros y la obra tienen una duración prevista de 27 meses.

La nueva estructura tendrá una longitud de 409 metros y se resuelve en tres tramos. El primero será el puente principal. Con una 267 metros de largo, discurrirá paralelo al puente romano y permitirá el tránsito peatonal mediante una pasarela adosada.

Ampliar Vehículo pesado atravesando el puente levantado en el año 103 d.C. juan manuel chavez vaca

El segundo tramo, o muros laterales de contención, será una zona en la que se dará continuidad al privilegiado circuito peatonal de contemplación del monumento y tendrá una longitud total de 34,50 metros, mientras que el tercer tramo o viaducto de acceso, con una longitud de 108 metros, discurrirá paralelo a la carretera actual, sobre una vaguada natural que drena en el río Tajo.

La alcaldesa cree que estas esperadas obras comenzarán antes de que termine el año y confía en que puedan estar terminadas en 2023.