El Ayuntamiento recuerda el horario para depositar residuos urbanos y muebles

El Ayuntamiento de Coria sigue haciendo importantes esfuerzos para conseguir una ciudad más limpia, pero todo ello resultará estéril sino se cuenta con la colaboración ... y buena voluntad de todos los vecinos, por lo que se apela al sentido común y a la buena disposición de toda la ciudadanía para lograr una ciudad más limpia.

Cabe recordar que, el horario de invierno para el depósito de los residuos urbanos como son basuras orgánicas será en horario de 19.00 a 6.00 horas, desde este mes de octubre hasta el próximo mes de abril. Los muebles y otros enseres tendrán el mismo horario, pero solo en los días 1 y 15 de cada mes, y si estos coincidieran con vísperas de festivo, se depositarán el mismo día de la fiesta.

En caso de encontrarse saturado alguno de los recipientes, el depósito se efectuará en los más cercanos.