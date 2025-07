Desactivan el nivel 1 de peligrosidad tras dar por estabilizado el incendio en Torrequemada

Tania Agúndez Badajoz Martes, 8 de julio 2025, 13:09 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado poco antes de las 13.30 horas el nivel 1 de peligrosidad en el incendio originado esta mañana en el término municipal de Torrequemada tras quedar estabilizada la situación.

El Infoex declaraba el nivel 1 sobre las 11 horas de este martes por localizarse cerca de infraestructuras.

El incendio, que se ha localizado entre Torrequemada y Torreorgaz, ha afectado a una zona pastizal y en su extinción han trabajado tres dotaciones de bomberos forestales, un medio aéreo, un agente del medio natural, un técnico y bomberos de la Diputación de Cáceres, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal. Además, efectivos de la Guardia Civil han colaborado en el área prestando apoyo a los ganaderos para proteger a sus animales.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.