La Virgen de la Paz saldrá con nuevo palio para su procesión extraordinaria por las calles de Jerez Más de 400 personas participarán el próximo sábado en esta cita histórica con el que se cierra el programa del 50 aniversario de la llegada de la Virgen

Virgen de la Paz ataviada para el Rosario vespertino programado para el mes de abril pasado.

Celestino J. Vinagre Martes, 23 de septiembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

La Archicofradía del Santísimo Sacramento ultima los detalles para una jornada histórica. El próximo sábado tendrá lugar una procesión extraordinaria con la que la hermandad del Barrio Alto jerezano finaliza el programa de actos diseñado para conmemorar el 50 aniversario de la llegada de la Virgen de la Paz a Jerez. El imaginero y escultor sevillano de raíces extremeñas Luis Álvarez Duarte fue su creador. Recibió ese encargo en 1974, La Paz llegó a Jerez en enero de 1975 y procesionó por primera vez en el Jueves Santo de 1976.

Nuestra Señora de la Paz será portada en esta salida extraordinaria por dos cuadrillas de costaleros (unas 60 personas, para que haya relevos) en un recorrido procesional que será similar al que realiza cada Jueves Santo desde el templo parroquial de San Bartolomé pero algo más largo al incluirse el paso por un tramo de la calle El Campo. Rondará las cuatro horas de duración.

La Archicofradía subraya que esta procesión es un «momento histórico de fe» que debe vivirse con solemnidad y recogimiento.

Más de 400 personas participarán en una salida extraordinaria en la que la Virgen 'caminará' bajo un nuevo palio y vestida con traje de gloria (el Jueves Santo viste como dolorosa) y que contará con tres bandas de música en diferentes tramos del recorrido viario.

Son las que habitualmente acompañan a María Santísima de la Paz en Semana Santa, la de Abel Moreno, de la localidad onubense de Encinasola, y las jerezanas de la OJE-Maestro Sousa y Nuestro Padre Jesús Nazareno. Además estarán en otros tramos otras agrupaciones musicales y el grupo folclórico 'Jara y Jerez'. Representantes de las cofradías jerezanas están invitados y acudirán a un evento muy esperado no solo por los hermanos del Santísimo sino por Jerez al ser un acontecimiento singular.

Las calles por las que transcurrirá estarán engalanadas con colgaduras y otros elementos que embellezcan el desfile de la imagen de La Paz. Se invita también a los asistentes a la procesión a que sigan a la Virgen con velas.

Colgadura del 50 aniversario en una balcón junto a la iglesia de San Bartolomé. Juanlu

La procesión comenzará alrededor de las siete de la tarde del sábado, tras la misa que arrancará en la iglesia de San Bartolomé a las 18 horas, oficiada por el sacerdote Antonio María Rejano Caballero, párroco de Jerez de los Caballeros.

El recorrido concreto de la salida extraordinaria de María Santísima de la Paz es llano de la iglesia de San Bartolomé, calle El Campo, Pilar Lasarte, Plaza de la Constitución, calle Templarios, Puerta de Burgos, calle Vasco Núñez, Plaza de España, Plaza Padre Ruiz, Plaza de la Constitución, calle Ahedo, calle Pilar Lasarte y llegada a la iglesia de San Bartolomé.

Ampliar Detalle de la imagen creada por Luis Álvarez Duarte. Juanlu