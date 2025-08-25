La VII Feria de la Cultura de Castuera se celebra el viernes y el sábado

La plaza de España será el escenario el viernes y el sábado de la séptima edición de la Feria de la Cultura que organiza el ... Ayuntamiento Castuera.

El viernes a partir de las 21.45 horas se hará entrega del premio al ganador del quinto certamen iberoamericano de dramaturgia Carlos Schwaderer, que fue José Domínguez, residente en Carballino (Orense), con su obra 'Push, Push, Preludio'.

Ese acto supondrá el pistoletazo de salida para la programación de la feria que incluye un interesante programa de teatro, actuaciones musicales y exposiciones, entre otras propuestas.

El programa de la primera noche se completa con la actuación de la artista Pilar Boyero, que ofrecerá el espectáculo 'Copla y flamenco en clave de jazz', un recorrido por la copla más clásica, para pasar a la parte más flamenca y reivindicativa con rumbas, bulerías, fandangos y sevillanas, y terminar con un homenaje a Rocío Jurado y Rocío Dúrcal.

El sábado 30 la velada ofrecerá como acto central la representación de 'Cantata. ¡¡Aquelarre!!', un espectáculo multidisciplinar, de Carlos Schwaderer, que fusiona música, danza, teatro y títeres para sumergir al espectador en un universo de mitos y leyendas ibéricas. En la puesta en escena participan el grupo de danza Los Arrieros, la Escuela Municipal de Música de Castuera y actores de la Escuela Municipal de Teatro y Títeres de Castuera.

Durante estos días se podrán ver las exposiciones 'Folklore Extremeño en Castuera 1948-2025', cedida por la agrupación Los Arrieros, y 'Colaboración y sinergia cultural, proyectos institucionales del IES Castuera'.