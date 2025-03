Pérez Reverte sobre los guardias civiles amenazados en Fregenal: «Indefensos como parvulitos»

Luis Expósito Badajoz Lunes, 26 de agosto 2024, 11:12 Comenta Compartir

El escritor y académico Arturo Pérez Reverte ha opinado en redes sociales sobre el caso de Fregenal de la Sierra, donde un hombre amenazó con un cuchillo a varios agentes de la Guardia Civil antes de encerrarse en casa de sus padres.

«Indefensos como parvulitos, y se corre cada vez más la voz. Si le dan un bellotazo, aunque sea en una pierna, a los guardias los esperan años de suspensión y tribunales. El milagro es que no lo dejen tranquilo, que apuñale a quien le apetezca. La criatura».

De esta manera se ha manifestado Pérez Reverte comentando una entrada de la asociación Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), en la que lamentan que los agentes no contaban «con unidades de apoyo cercanas y no disponen de una taser con la que poder paralizar al sujeto. Para este gobierno no somos una profesión de riesgo», añadía Jucil.

Como ha informado HOY, un hombre de 34 años y vecino de Madrid amenazó a varios agentes con un cuchillo en la tarde del sábado en Fregenal de la Sierra, y fue trasladado hasta la dependencias oficiales de la Benemérita en la Comandancia de Badajoz, donde pasó la noche. El domingo pasó a disposición judicial, donde el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

Igualmente, la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha reclamado más medios, formación y un incremento en las plantillas para afrontar situaciones en el medio rural como las de Fregenal de la Sierra, donde un individuo amenazó a los efectivos con un cuchillo de grandes dimensiones y se atrincheró antes de ser detenido.

Más medios

Ante estos hechos, AUGC reclama más medios materiales, como pistolas taser, más protección jurídica, unos protocolos de actuación concisos, una distribución territorial más reagrupada y mayor plantilla en zonas rurales.

En este sentido, subrayan que para afrontar este tipo de casos, que son «cada vez más frecuentes», la Comandancia de Badajoz cuenta con un único negociador, por lo que sería preciso disponer de más personal formado.

En un comunicado, apuntan que las unidades de la Guardia Civil en zonas rurales se encuentran «cada vez más vaciadas», debido a que hay un «gran número» de agentes comisionados en diferentes destinos.

«Se crean nuevas unidades fuera del catálogo de puestos de trabajo que se nutren de personal de los puestos, quedando estos mermados de disponibilidad», añade AUGC, que apunta que algunas de estas unidades «fantasma» se dedican a realizar controles de seguridad ciudadana en carretera para «equilibrar la estadística, pero rara vez actúan en casos urgentes» como el de Fregenal.

De esta forma, al final, y tal como se ha puesto en evidencia en este mismo caso, son los agentes del puesto de la localidad los primeros que actúan y los tiempos de respuesta están «aumentando debido a la reducida plantilla».

Finalmente, indican que continúan produciéndose la situación de guardias civiles que inician el servicio en modo unipersonal y se desplazan solos en un coche patrulla para recoger a otro guardia civil en otro puesto para formar una patrulla.

AUGC ha felicitado a los agentes que intervinieron en Fregenal por su «sangre fría y su buen hacer» teniendo en cuenta la «escasa formación que reciben, la inseguridad jurídica y la falta de material».