«Para un pueblo tranquilo donde afortunadamente nunca pasa nada porque hay buena convivencia, la gente estaba muy preocupada y con mucho miedo». Es la ... valoración que hace la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez, el día después de que un joven de 34 años, hoy en prisión en provisional, sembrara el pánico en su pueblo al amenazar con un cuchillo a la Guardia Civil y atrincherarse en casa de sus abuelos.

La mayor parte del suceso ocurrió en las inmediaciones de la calle Espíritu Santo, conocida popularmente como «Del Pozo». La alcaldesa vivió en primera persona el episodio, dado que sus padres residen en una de las calles cercanas donde el hombre profirió gritos e insultos, así como amenazó con el cuchillo a los agentes que trataban de calmarle.

«Escuché voces y gritos, y salí porque me parecía que pasaba algo. La Policía Local me dijo que me resguardara porque había una persona muy alterada con cuchillo, les dije que llamaba yo a la Guardia Civil y me contestaron que ya estaba. Los vi al final de la calle, así como a tres policías que trataban de tranquilizarlo porque estaba fuera de sí», explica.

Los vecinos estaban dentro de sus casas pendientes del suceso, impresionados por el estado alterado del hombre y por las dimensiones del cuchillo que empuñaba. «Era de un tamaño bastante considerable», Largo y más ancho que un jamonero.

Mientras caminaba con el arma en la mano, repetía que iba a matar a su novia e insultaba a los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que intentaban hablar con él.

La alcaldesa da las gracias a la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y señala que la Comandancia de la Guardia Civil estuvo al mando de la intervención. «Tanto la Guardia Civil como la Policía Local se jugó el tipo», subraya la regidora, un aspecto que puede comprobarse en los vídeos publicados por HOY y en los que se ve a la Guardia Civil andando hacia atrás con su arma apuntando al suelo mientras el joven avanza en su dirección con el cuchillo en la mano.

El hombre se encerró en casa de sus abuelos, ya fallecidos, con sus padres. Los agentes le esperaban fuera y un psicólogo hablaba con él desde el exterior, pero pasaban las horas y no eran capaces de que depusiera su actitud.

La Guardia Civil descartó acceder a la vivienda mientras los padres estuvieran dentro y estos no querían dejar solo a su hijo, al que ya veían algo más calmado, por lo que los agentes temieron que el encierro se prolongara más tiempo.

Por eso llegó un momento en que recomendaron al Ayuntamiento suspender la Noche en Blanco. Parte de las actividades se celebran en la misma calle donde el joven estaba atrincherado.

Sobre las ocho de la tarde, cinco horas después de que comenzara el suceso, el hombre se entregó. Salió de la casa con sus padres y se montó en el coche de la Guardia Civil por su propio pie, que le llevó a dependencias fuera de la ciudad y a la comandancia de Badajoz, donde ha pasado la noche. Ya está en prisión provisional.

La alcaldesa reconoce que vivió «horas complicadas» por la incertidumbre del desenlace. «Se te pasan por la cabeza mil cosas, como que pueda salir corriendo y coger a alguien». El inicio del suceso, sobre las tres de la tarde, evitó que se encontrara con más personas por la calle debido al calor y al almuerzo.

«Lo importante -incide Tina Rodríguez- es que no ha habido daños personales y que sus padres están bien. Yo quiero tener un recuerdo muy cariñoso para todos sus familiares».