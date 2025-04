Pedro Noblejas acusa a su compañera Medina de traicionarle: «Ahora quiere la alcaldía porque es muy fácil»

Estrella Domeque Don Benito Martes, 1 de abril 2025, 14:14 | Actualizado 14:34h. Comenta Compartir

Pedro Noblejas se marcha y lo hace desencantado con la política. Así se traduce de la conversación mantenida con el diario HOY este martes, tras anunciar el lunes por la noche que lo deja cuando apenas faltaban tres meses para que tomara el bastón de mando en sustitución de María Fernanda Sánchez. Es lo que había acordado en el pacto de gobierno de 2023 tras las elecciones municipales entre el PP y Siempre Don Benito. Se repartirían la alcaldía dos años cada uno para desbancar al PSOE, vencedor de los comicios, pero desgastado por el intento de fusión.

«Creo que lo expresé muy claramente en el pleno (del lunes), la política en Don Benito es fea», asegura quien fue candidato popular en mayo de hace dos años. Con ese mismo desencanto general de la política, Noblejas también habla de su partido para explicar los motivos de su renuncia. «Lo mío era algo que se veía venir, me he dedicado a lo que me tenía que dedicar, que era trabajar por Don Benito, y otros se han dedicado a trabajar por su bienestar; algo que es lícito, pero es que eso no va con conmigo», asegura Noblejas, que reconoce sentirse «traicionado» por Elisabeth Medina, también concejala del PP, a la que hacía referencia en su intervención de este lunes en el pleno cuando decía que «el ansia de poder apuñala por la espalda y nunca mejor dicho». Medina fue de número 3 en las listas electorales de los populares en 2023, pese a ser uno de los nombres barajados por el PP para encabezar la candidatura antes incluso que Noblejas, pero ella lo habría rechazado entonces.

Noblejas ha hablado por teléfono en la mañana del martes con la presidenta regional del PP, María Guardiola, que le ha llamado. «Me ha trasladado su disgusto porque deje la política y que cuenta conmigo para todo», responde brevemente sobre esa llamada.

Compromiso con el referéndum

Sobre el proceso de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, uno de los ejes del citado pacto de gobierno que incluía un referéndum durante el mandato de Pedro Noblejas, el todavía concejal popular desmiente que sea la razón y espera que se cumpla lo pactado. «En el programa electoral con el que me presenté se incluía consultar a los ciudadanos; hay gente que no quiere hacerlo, es cierto, pero este fue un compromiso del PP con la ciudadanía; no creo que se atrevan a no hacerlo», expresa ya en clave de futuro.

Y es en ese futuro donde se fundamenta en parte su decisión de no continuar, por ese desencanto con la política que llega después de sentirse traicionado por su propio partido al que ve en dificultades. «Indudablemente, el Partido Popular aquí en Don Benito tiene problemas y el principal es que no se renueva… Y, por eso, vamos a ir ya a por el quinto candidato en cinco elecciones; eso lo que demuestra es que hay algo que no funciona en este partido». «Y si pretendemos, además, poner a una persona que lleva 20 años en política, pues algo falla», agrega en referencia a Medina, concejal ya desde la época de Mariano Gallego, con el que llegó a la política. Cabe recordar que el pasado año sorprendía la decisión de nombrar a Medina como presidenta de la junta rectora del PP de Don Benito y no a Noblejas que, por otra parte, confirma que a ella ya se le ofreció encabezar la candidatura popular en 2023. «Y no quiso, porque no era fácil; ahora sí quiere, porque ahora es muy fácil», afirma sobre la que previsiblemente será su sustituta y a la que acusa de haber «orquestado» esta situación.

Las críticas se extienden también al PP a nivel regional, al que Pedro Noblejas acusa de permisividad. «Para mí, tiene la misma responsabilidad que el PP local, por su inacción», sostiene.

«No me duele no ser alcalde de Don Benito, me duele porque estaba ilusionado por ver si conseguía suavizar el tema», expresa reconociendo que le habría gustado «tener un diálogo más mucho más cercano con el Partido Socialista», concluye.

Este periódico ha intentado este martes ponerse en contacto con Elisabeth Medina, sin que por el momento haya sido posible

«Agradecimiento» del PP de Extremadura

A nivel regional, el PP se ha pronunciado a través de su portavoz regional, José Ángel Sánchez Juliá, que ha mostrado su respeto por la decisión anunciada por Noblejas agradeciendo la labor realizada desde las elecciones municipales de 2023. «Respetamos la decisión y le agradecemos el trabajo que ha realizado a lo largo de estos años», ha afirmado, descartando por el momento avanzar nombres para afrontar la alcaldía de Don Benito, «se dará cuando llegue el momento oportuno».

Tampoco ha respondido a las acusaciones del todavía concejal del PP sobre las «puñaladas por la espalda» en referencia a Elisabeth Medina. «Respetamos su decisión y nosotros vamos a seguir trabajando por el futuro y el bienestar de todos los dombenitenses«, ha contestado en declaraciones recogidas por EuropaPress.

Temas

Don Benito