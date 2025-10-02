HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El accidente ha ocurrido en la avenida de Sevilla de Almendralejo, a la altura del restaurante El Paraíso. Paco Galeano
Sucesos de Extremadura

Una mujer está grave tras ser atropellada por un camión en Almendralejo

El accidente ha ocurrido este jueves por la mañana en la avenida de Sevilla

R. H.

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:56

Una mujer  se encuentra grave tras ser arrollada por un camión en el casco urbano de Almendralejo. El siniestro se ha registrado sobre las  11.15 horas en la avenida de Sevilla, a la altura del restaurante El Paraíso. Tras recibir el aviso de la centralita del 112 Extremadura, al lugar se han desplazado sanitarios del Servicio Extremeño de Salud en el Centro Salud San José Almendralejo, una ambulancia de Soporte Vital Básico, una ambulancia convencional y agentes de la Policía Local.

La víctima del arrollamiento es una mujer de 82 años de edad que ha sido trasladada con lesiones de gravedad (politraumatismos) al  Hospital Tierra de Barros, según datos aportados por el 112.

Minutos antes de las dos del mediodía se solicitó una UVI móvil para su traslado a Badajoz.

Herido en Cáceres

En Cáceres, el Centro 112 ha recibido una llamada informando de una colisión entre un coche y una moto Héroes de Baler, a la altura de la glorieta de Cruz Roja. En este choque ha resultado herido un hombre de 64 años, que ha sido trasladado en «estado menos grave» al Hospital Universitario de Cáceres.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

