Un joven de 22 años está grave tras una colisión en la N-432, en Zafra

R. H. Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:57 | Actualizado 10:09h.

Una colisión de dos vehículos en la N-432, a la altura de Zafra, se ha saldado con dos heridos: un joven de 22 años, en estado grave; y un varón de 54, con lesiones «menos grave».

Según datos aportados por el 112 Extremadura, el siniestro ha ocurrido sobre las 6.48 horas en el kilómetro 62 de la vía en el sur de la región.

Para atender a los dos afectados, al lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una ambulancia de soporte vital básico y sanitarios del Punto de Atención Continuada en la localidad. Además, ha sido necesaria la presencia de los bomberos del Cpei, pues uno de los heridos estaba atrapado en el turismo, así como un equipo de señalización y restauración de la vía.

Tras ser atendidos en el el lugar, los dos varones fueron trasladadas al hospital de Zafra, añade el 112.