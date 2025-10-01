HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

EX-107, carretera que une Badajoz con Olivenza. GoogleMaps
Sucesos de Extremadura

Una persona resulta herida en un choque múltiple en la carretera de Olivenza

El siniestro se ha registrado a las 8.10 horas, cuando uno de los tres vehículos implicados ha reducido la velocidad para efectuar un giro

A. Murillo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:24

Nuevo accidente en la carretera que une Badajoz con Olivenza, que el pasado martes se cobró la vida de un hombre de 35 años en la colisión de un turismo con un caballo. Este miércoles, el siniestro en la   EX-107 ha consistido  en un choque múltiple con tres vehículos implicados.  El impacto se ha producido cuando un vehículo de Aqualia ha reducido la velocidad para abandonar la calzada y acceder a unas instalaciones de tratamiento de agua. En ese momento, la distancia de seguridad no ha sido suficiente y se ha producido una colisión por alcance con otros dos vehículos que venían por detrás.

El accidente se ha producido sobre las 8,10 horas en sentido Olivenza, pasando la barriada del Corazón de Jesús, a la altura del kilómetro 5,300. Hasta allí se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Badajoz y recursos sanitarios.

Una persona ha resultado herida con lesiones leves y ha sido trasladada a un centro sanitario para una valoración más completa. Los vehículos han sufrido daños materiales. 

Accidente grave en Zafra

Este miércoles se ha registrado otro siniestro en los viales de la provincia de Badajoz. Una colisión de dos vehículos en la N-432, a la altura de Zafra, se ha saldado con un joven de 22 años herido grave y  un varón de 54, en estado menos grave. Según datos aportados por el 112 Extremadura, el siniestro ha ocurrido sobre las 6.48 horas en el kilómetro 62 de la vía del sur de la región.

Para atender a los dos afectados, al lugar se han desplazado una unidad medicalizada del SES, una ambulancia de soporte vital básico y sanitarios del Punto de Atención Continuada en la localidad. Además, ha sido necesaria la presencia de los bomberos del Cpei, pues uno de los heridos estaba atrapado en el turismo, así como un equipo de señalización y restauración de la vía.

Tras ser atendidos en el el lugar, los dos varones fueron trasladadas al hospital de Zafra, añade el 112.  

