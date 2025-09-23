La Guardia Civil investiga la propiedad del caballo implicado en el accidente mortal de Badajoz El fallecido, Óscar Alonso Sánchez, chocó con su vehículo contra el animal en la mañana de este martes

Estado en el que ha quedado el vehículo tras chocar contra el caballo.

La Guardia Civil investiga y está tratando de identificar la propiedad del caballo implicado en el accidente de Badajoz donde un hombre de 35 años ha muerto este martes.

A preguntas de los periodistas sobre este accidente, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha detallado que el equino tenía chip, a tenor de lo cual ha aseverado que «por lo tanto» se sabrá «inmediatamente» quien es el propietario, ante este accidente que es «de los que no se pueden evitar».

Para Quintana, se trata de un «desgraciado» accidente con un caballo y que ha acarreado la muerte del conductor del vehículo, al tiempo que ha indicado que «lógicamente» se seguirán las investigaciones para saber quién es el propietario del equino «porque hay evidentemente una responsabilidad».

El fallecido es Óscar Alonso Sánchez, de Badajoz aunque residía en Olivenza junto a su pareja, de la familia Cabazo de Olivenza, y dos hijos. Él trabajaba en una empresa del polígono El Nevero de Badajoz.

El accidente ocurrió pasadas las 5.30 horas en la carretera Ex-107, entre el kilómetro 5 y el 6, muy cerca de la barriada pacense Corazón de Jesús, donde aún se pueden apreciar restos de la sangre del animal, restos del vehículo y desperfectos como una señal de Stop tumbada en uno de los accesos que llevan a El Cántaro.

Lugar donde ha sucedido el accidente esta madrugada.

«Un desgraciado accidente, de esos que son prácticamente inevitables», ha lamentado, a la par que ha hecho hincapié en que se trata de un caso «prácticamente inevitable» y que desconoce de dónde vendría el caballo, pero que «está claro» que el coche iba por la carretera y «cuando se da cuenta el caballo provoca el accidente».

Interpelado por las posibles consecuencias para el dueño del animal, el delegado ha explicado que «lógicamente hay una responsabilidad« y será la justicia quien dirimirá »lo que corresponda«. La Guardia Civil, ha detallado, lo que se hace es identificar al propietario y pasar los informes a la judicatura, tras lo que se actuará »oportunamente«.

Finalmente, ha destacado la importancia de velar por la prudencia en la conducción y que son 33 las personas que han fallecido en lo que se lleva de año en accidentes de tráfico en carreteras en la región. «No obstante, repetimos e insistimos en la prudencia aunque ya digo que, en este caso, nada se puede hacer», ha aseverado. Las diligencias las instruye el Equipo de Atestados de Badajoz.