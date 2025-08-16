Joaquín Rodríguez Valadés recibe el Escudo de Oro de Don Benito Fundador del grupo Caramancho, el homenajeado es un referente de la cultura local y responsable del centro Ozanam

E. Domeque Sábado, 16 de agosto 2025, 07:54

El Ayuntamiento de Don Benito ha concedido el Escudo de Oro de la ciudad a Joaquín Rodríguez, quien fuera fundador del grupo de promoción del folklore Caramancho. La entrega se ha realizado en un acto íntimo celebrado en Alcaldía con la presencia de varios miembros de la agrupación.

El homenaje, inicialmente previsto para el pasado sábado 9 de agosto durante una actuación de Caramancho, se ha celebrado en un formato sencillo y cercano, «debido a que Joaquín Rodríguez es conocido por su discreción y su reticencia a recibir homenajes».

Así lo explican desde el Consistorio, que definen al homenajeado como «referente del folklore extremeño y motor cultural de Don Benito». Además, señalan que su labor ha sido clave «para preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial de Extremadura, formando a generaciones de artistas y consolidando a Caramancho como uno de los grupos folclóricos más emblemáticos».

Emocionado

Natural de Don Benito, también ha sido nombrado socio de honor por parte de la Asociación de Amigos de la Cultura Extremeña. Además, es máximo responsable del centro cultural Ozanam, adscrito a la conferencia San Vicente de Paúl.

Visiblemente emocionado, Joaquín Rodríguez recibió el Escudo de Oro de manos de la alcaldesa Elisabeth Medina, en presencia de diferentes miembros de la Corporación Municipal, además de su amigo e impulsor, Ramón Gallego e integrantes de Caramancho.

