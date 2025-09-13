HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 13 de septiembre, en Extremadura?
GOOGLE MAPS
Sucesos de Extremadura

Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079

La carretera conecta los municipios pacenses de Hinojosa del Valle y Hornachos

M. Fernández

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:36

Un hombre de 50 años ha muerto este sábado tras una salida de vía en la BA-079 con la moto en la que viajaba, que conecta los municipios pacenses de Hinojosa del Valle y Hornachos.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado un equipo médico del PAC de Rivera del Fresno, que únicamente ha podido confirmar el fallecimiento in situ del motorista, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 21.27 horas. Además, han acudido patrullas de servicio de la Guardia Civil.

Hace tan solo seis días, un joven de 20 años también murió tras un accidente de moto en la provincia de Badajoz. En esta ocasión, el accidente tuvo lugar en la carretera BA-026, que une Valverde de Leganés con Barcarrota. Precisamente este sábado, Badajoz ha rendido un homenaje al joven pacense.

Moteros de la ciudad, familiares y amigos se han concentrado junto a la iglesia San Juan Bautista, donde se ha celebrado una misa en su memoria, y posteriormente han recorrido parte de la ciudad hasta el Puente Real.

El pasado mes de julio, otro motorista perdió la vida en la misma carretera del siniestro mortal de este sábado.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  2. 2 El hijo de Vara se casa en Mérida
  3. 3 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  5. 5

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  6. 6 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  7. 7 Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9 Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias
  10. 10

    El crimen del destornillador de Badajoz que acabó en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079

Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079