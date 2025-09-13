Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079

M. Fernández Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Un hombre de 50 años ha muerto este sábado tras una salida de vía en la BA-079 con la moto en la que viajaba, que conecta los municipios pacenses de Hinojosa del Valle y Hornachos.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado un equipo médico del PAC de Rivera del Fresno, que únicamente ha podido confirmar el fallecimiento in situ del motorista, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 21.27 horas. Además, han acudido patrullas de servicio de la Guardia Civil.

Hace tan solo seis días, un joven de 20 años también murió tras un accidente de moto en la provincia de Badajoz. En esta ocasión, el accidente tuvo lugar en la carretera BA-026, que une Valverde de Leganés con Barcarrota. Precisamente este sábado, Badajoz ha rendido un homenaje al joven pacense.

Moteros de la ciudad, familiares y amigos se han concentrado junto a la iglesia San Juan Bautista, donde se ha celebrado una misa en su memoria, y posteriormente han recorrido parte de la ciudad hasta el Puente Real.

El pasado mes de julio, otro motorista perdió la vida en la misma carretera del siniestro mortal de este sábado.

