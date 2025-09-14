HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo

El hombre sufre varios traumatismos y ha sido trasladado al hospital de Coria

Redacción

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:50

Un joven de 25 años se encuentra en estado grave tras un accidente de moto en la EX-109, cerca de Acebo. En concreto, una salida de vía en el punto kilométrico 68 y posterior caída por un barranco, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta del incidente a las 18.07 horas de ayer sábado.

El hombre sufre varios traumatismos y ha sido trasladado al hospital de Coria. Hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del PAC de Hoyos, bomberos del parque de Coria del Sepei y efectivos de la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hijo de Vara se casa en Mérida
  2. 2 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  3. 3 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  4. 4 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  5. 5 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  6. 6 Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8 Los bomberos sofocan un incendio entre Gévora y Valdebótoa
  9. 9

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  10. 10 Los profesores apoyan las protestas por la falta de autobuses escolares: «Es ilegal obligar a una enseñanza telemática»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo

Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo