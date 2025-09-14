Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo

Redacción Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

Un joven de 25 años se encuentra en estado grave tras un accidente de moto en la EX-109, cerca de Acebo. En concreto, una salida de vía en el punto kilométrico 68 y posterior caída por un barranco, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta del incidente a las 18.07 horas de ayer sábado.

El hombre sufre varios traumatismos y ha sido trasladado al hospital de Coria. Hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del PAC de Hoyos, bomberos del parque de Coria del Sepei y efectivos de la Guardia Civil.