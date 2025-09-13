Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente La iglesia San Juan de Ribera ha acogido una misa, seguida de una concentración en memoria del pacense que perdió la vida en la carretera entre Valverde y Barcarrota

Ángela Murillo Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:27

Badajoz rinde homenaje este sábado a Marcos Gaspar Jiménez, el joven pacense de 20 años que perdió la vida el pasado sábado 6 de septiembre en un accidente de moto.

El siniestro mortal ocurrió hace justo una semana en el kilómetro 12 de la carretera BA-026, cuando Marcos se salió de la vía en la carretera que une Valverde de Leganés con Barcarrota. Este sábado, moteros de la ciudad, familiares y amigos se han concentrado junto a la iglesia San Juan de Ribera, donde se ha celebrado una misa.

En la plaza de San Atón, en pleno centro de la capital pacense, los participantes han hecho rugir sus dos ruedas en recuerdo del joven, vecino de la urbanización Los Montitos. Los moteros se concentraron junto al teatro López de Ayala y después enfilaron rumbo a la avenida de Europa. Un cartel en las redes sociales ha difundido en los últimos días esta convocatoria a la que se han sumado decenas de moteros. Bajo la frase «Tu rugido seguirá en cada motor», en la imagen que ha circulado de móvil en móvil aparece Marcos a lomos de su BMW F900R, la moto con la que sufrió el siniestro mortal tres días antes de su 21 cumpleaños.

Tras conocer la triste noticia, el I.E.S. San Roque, donde había estudiado Marcos, mostró sus condolencias en un mensaje publicado en la víspera del Día de Extremadura. «Dejaste en tus compañeros y profesores un recuerdo imborrable».

Faltaban unos minutos para las dos de la tarde cuando el joven perdió el control del vehículo en una curva y salió despedido, impactando su cuerpo contra uno de los postes que sujetan los paneles de señales direccionales. Un golpe que resultó letal.

Tras recibir el aviso el 112, al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, una Unidad Medicalizada de Emergencias y sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valverde de Leganés. A pesar de los esfuerzos, los equipos de emergencia no lograron salvar la vida del joven.