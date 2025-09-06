HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Punto kilométrico 12 de la carretera BA-026. GOOGLE MAPS
Accidentes de tráfico

Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando un grupo de tres motocicletas circulaba por la vía y, en una de las curvas, uno de los motoristas perdió el control y se salió de la carretera

R. H.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:27

Un joven de 20 años ha muerto este sábado tras sufrir un accidente de moto en el kilómetro 12 de la carretera BA-026, que une Valverde de Leganés con Barcarrota. Según informa el 112 Extremadura, el incidente, consistente en una salida de vía, ha tenido lugar a las 13.55 horas en la citada vía.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando un grupo de tres motocicletas circulaba por la vía y, en una de las curvas, uno de los motoristas perdió el control y se salió de la carretera. El joven quedó en estado de coma tras el impacto, pero finalmente falleció pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia.

Se desplazaron hasta el lugar de los hechos efectivos de la Unidad Medicalizada de Emergencias y un Punto de Atención Continuada del SES, así como una patrulla de servicio de la Guardia Civil.

Por su parte, el Instituto Armado apunta que tras el levantamiento del cadáver, este ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz. El Equipo de Atestados de Badajoz instruye diligencias para la investigación de las causas y la forma de producirse el accidente, detallan.

