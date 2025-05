Estrella Domeque Jueves, 15 de mayo 2025, 20:12 Comenta Compartir

Su carrera musical ha sido siempre como su primer gran éxito, aquel 'Poquito a poco'. Así es como El Arrebato nos fue camelando, poquito a poco, con sus pegadizas canciones que sobreviven al paso del tiempo siendo imposible resistirse a tararear muchas de ellas más de 20 años después. Melodías que este 16 de mayo llevará a las tablas del Teatro Romano de Medellín dentro del Metellinum Festival.

Javier Labandón (Sevilla, 1969) es uno de esos cantantes que se ha colado irremediablemente en los recuerdos de varias generaciones. Del 'boom' de los Compact Disc, hoy ya casi extintos, a la supervivencia en las plataformas digitales donde acumula millones de reproducciones. De aquel 'Poquito a poco' a su reciente éxito con 'Gente luminosa', sin olvidar el más icónico, ese 'Búscate un hombre que te quiera' que te lleva a continuar la frase con lo de 'que te tenga llenita la nevera'.

Son canciones que no faltarán en este regreso a Extremadura de la gira 'Una tarde cualquiera', que empezó en 2023. «Ahora ya seguimos presentando ese último disco, pero incluimos todas las canciones conocidas del Arrebato para que también sea una fiesta», dice sobre lo que será la actuación en Medellín. «Aunque hagamos a veces un popurrí, pero que no falten esos recuerdos de esas canciones que hacen que esta gira sea una fiesta, pero también un viaje por la historia del Arrebato», añade sobre esta fórmula que parece estar funcionando, «porque es un concierto con muchas emociones, la gente se ríe, cae alguna lagrimilla, pero bonita, eh… De emoción; se baila, se disfruta y hay momentos entrañables».

Momentos únicos a los que cada vez se suma más gente joven, «quizás iban a la playa y sus padres les ponían canciones del Arrebato en el coche… Ahora con 20 años les gusta a ellos, es nostálgico y bonito».

Será su primera vez en Medellín, pero ya ha perdido la cuenta de las veces que ha estado en Extremadura. No obstante, antes del Arrebato, ya recorrió la región con Piel Morena, grupo del que formó parte hasta 1998. «Veníamos sobre todo por Badajoz, e hice muchas amistades y, aunque ha ido pasando el tiempo, nos seguimos viendo», recuerda Labandón, que espera ver a algunos de ellos este viernes.

Confiesa que para él es un placer volver a Extremadura, donde encuentra siempre una gran acogida: «Me siento muy querido en esta tierra, vengo siempre con mucha ilusión y ganas de darlo todo; la gente extremeña empatiza mucho con mi música, extremeños y andaluces al final somos parecidos y sentimos la música de la misma manera».

Gran amigo de Dioni Martín, uno de los vocalistas de Camela, reconoce que no ha podido hablar con él sobre cómo vivió su concierto en Medellín la pasada semana. «Así no me hace 'spoiler'», comenta entre risas. No obstante, se muestra ilusionado por debutar en este escenario. «El Teatro Romano de Medellín es pequeño en sus dimensiones, pero muy grande en encanto y en historia. Es un sitio mágico y creo que va a ser un concierto muy especial y bonito, me parece un sitio maravilloso».

Siempre optimista

Con quien sí ha hablado sobre este concierto es con Antoñito Molina, «que está encantado de ir». El concierto del gaditano, también dentro del Metellinum Festival, será el 31 de mayo. «Es un sitio bonito que hace que el concierto sea especial porque uno se siente inspirado», añade esperando tener tiempo «para darnos un paseo y conocer un poquito todo aquello, también la gastronomía».

Ilusionado por este debut en Medellín, lo cierto es que Javier Labandón vive cargado de optimismo, sobre todo, si se trata de la música, pero lo aplica también a la vida diaria. «Soy muy optimista y, aunque empiece un drama, siempre en el estribillo lo soluciono; al final, lo que generas a tu alrededor, te vuelve de nuevo a ti otra vez», explica sobre esta energía que inundará también el Teatro Romano, «vamos a pasarlo en grande y no va a ser una tarde cualquiera».