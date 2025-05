«Mi madre siempre estaba orgullosa de ser bellotera»

Estrella Domeque Jueves, 8 de mayo 2025, 13:35 Comenta Compartir

Madridista confeso, saborea también el fútbol de Lamine Yamal. Por eso, Dioni Martín (Madrid, 1970) sabe que se puede disfrutar de la música de Camela y que, al mismo tiempo, te guste Extremoduro. «Que me perdone mi Vinicius, pero yo ahora mismo me quedaría con Yamal, para los que disfrutamos con el fútbol es evidente; pues con la música pasa igual, se trata de disfrutar», explica el vocalista de Camela, sin duda, uno de los grupos más icónicos de la música patria que este viernes recala en la localidad pacense de Medellín para levantar el telón del Metellinum Festival.

«He estado viendo fotos del Teatro Romano de Medellín y es precioso», dice el cantante, aunque todavía con las imágenes en la retina del Conventual de San Benito, en la localidad cacereña de Alcántara, donde tuvieron que suspender hace unos días su concierto por el mal tiempo, «nos dio mucha pena por la gente y por lo maravilloso que es el sitio».

Con ganas de disfrutar sobre las milenarias piedras de Medellín, reconoce eso sí que el Teatro Romano de Mérida aún está en su lista de sitios pendientes. «Se lo digo muchas veces a mi mánager, a lugares como estos yo voy a cantar hasta gratis, simplemente por disfrutar de lo espectacular y lo bonito que es el sitio», expresa un Dioni Martín con raíces extremeñas.

«Mi madre nació en Badajoz, debajo de un olivo, aunque no se sabe cuál», relata sobre esa ascendencia que después se alejó de la región rumbo a la capital de España. «Mi abuela se puso de parto y tuvo a mi madre debajo de un olivo, ya después fueron al hospital; luego se afincaron en Madrid y ya no salieron de aquí, pero ella siempre estaba orgullosa de ser bellotera».

Años después, la tierra natal de su madre siempre recibe con cariño a Camela, aunque como casi toda España. «Siempre nos han recibido con mucha ilusión y entusiasmo, Extremadura es una maravilla; pero es verdad que allá por donde vamos nos reciben así», asegura el cantante que este año, junto a Ángeles Muñoz, llevará a cabo una gira con más de 80 citas en la que no hay distinción entre pueblo pequeño o grandes ciudades, tampoco entre generaciones. «En los conciertos hay de todo y nos lo dicen muchas veces los concejales de fiestas, nosotros tenemos ese abanico de público que abarcamos a toda la familia; te puedes encontrar abuelos, padres, nietos…», prosigue.

Y no es de extrañar, pues llevan más de 30 años en la música con su particular tecno-rumba. Pasando de la cinta de casete al Spotify, de las gasolineras a llenar el Wizink. «Cuando se dice de nuestros comienzos que empezamos con la cinta, las gasolineras, los mercadillos… Es una cosa que a mí para nada me ha ofendido, es algo de lo que me he sentido muy orgulloso y, bueno, 30 años después aquí seguimos», presume, aunque reconociendo que muchas veces no se les ha dado el crédito merecido. «Pero quizás todo aquello que nos tuvo que pasar hace 25 años, pues nos está pasando ahora, como hacer un WiZink Center, un Palau Sant Jordi o unas Ventas».

Fieles a su esencia, también a su público, Camela incluye en su gira grandes feudos como Madrid, Córdoba o Granada, pero también escenarios más sencillos como Llerena (16 de agosto), Cabeza del Buey (26 de septiembre) o Medellín, este 9 de mayo.

El 'Sí, quiero' en Don Benito

Así, son varias las fechas de este año en Extremadura, donde también han vivido momentos icónicos, como la pedida de matrimonio de Ángel y Daniel en Don Benito en 2022. «Claro que me acuerdo, en la plaza de toros», responde Dioni sobre ese concierto, aunque son muchas las situaciones parecidas vividas en esta larga trayectoria. «Es algo que les hace ilusión, también a nosotros, porque es gente que se ha conocido con nuestra música o que su canción preferida es una nuestra», cuenta sobre estas anécdotas especiales, «son momentos emotivos y difíciles de olvidar».

Quién sabe si el Metellinum Festival será este viernes escenario de otro de estos momentos únicos que solamente un concierto de Camela puede ofrecer después de 30 años siendo la banda sonora de varias generaciones. «Será un repaso a toda nuestra carrera, incluso con un popurrí de unos 15 minutos con grandes éxitos… Lo que vamos a hacer es cantar, bailar, reír, incluso hasta llorar alguna vez», promete Dioni Martín que, eso sí, este fin de semana probablemente vaya más con Vinicius que con Lamine Yamal.

