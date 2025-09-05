En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey

Bomberos del parque del Cpei en Castuera tuvieron que rescatar a la víctima.

A. Murillo Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:10 | Actualizado 15:20h.

Un hombre de 54 años de edad está grave tras sufrir un accidente de tráfico este viernes por la mañana en el término municipal de Cabeza del Buey, en la comarca pacense de La Serena.

Según datos aportados por el 112 Extremadura, el siniestro ha consistido en una salida de vía registrada sobre las 9.15 horas, en el kilómetro 50 de la carretera EX-104. Tras recibir el aviso de accidente con una persona atrapada, al lugar se movilizaron una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una patrulla de servicio de la Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Badajoz del parque de Castuera (Cpei) y un equipo de mantenimiento de carreteras.

El vehículo quedó completamente volcado sobre la calzada, con las cuatro ruedas hacia arriba.

Tras ser rescatado por los bomberos y atendido por los equipos sanitarios, el hombre fue trasladado en estado grave al hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. Presenta un traumatismo craneal.