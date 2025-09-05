Un camionero da positivo en alcohol tras ser interceptado en la A-5 por «conducción errática»

R. H. Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:32 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Tráfico ha interceptado un camión articulado que circulaba por la autovía A-5, en un punto próximo a la localidad de Trujillo, debido a que su conductor mantenía una conducción errática.

Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves 28 de agosto, cuando los agentes del Destacamento de Tráfico de Cáceres fueron requeridos por la Central 062 de la Guardia Civil tras la alerta de varios usuarios de la autovía, que habían llamado al 112 para alertar de la presencia de un camionero que transitaba con una «conducción errática».

Ante esta situación, los agentes acudieron de inmediato para localizar al vehículo e interceptarlo, «debido a la peligrosidad que suponía esta conducción negligente tanto para su conductor como para el resto de usuarios de la vía».

Una vez detectado el camión, y tras verificar los hechos, este fue interceptado y detenido, de forma segura, en un área de servicio, a la altura del punto kilométrico 245, en sentido Madrid.

Cuadriplicaba la tasa

Los agentes identificaron al camionero y le informaron del motivo de su parada para, acto seguido, realizarle una prueba de detección de alcoholemia. Dicha prueba arrojó un resultado de 0,68 mg/l de alcohol en aire espirado, cuando la tasa máxima permitida de alcohol en aire espirado para conductores profesionales es de 0,15 mg/l.

Este hecho evidenciaba que el conductor, un hombre de 51 años, cuadruplicaba la tasa de alcoholemia permitida, motivo por el cual el camión fue inmovilizado in situ, procediendo a su vez a la investigación del varón como presunto autor de un delito de conducción de un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol superando en más de cuatro veces la tasa máxima permitida.

Los agentes instruyeron las correspondientes diligencias policiales, las cuales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo.

A la espera de juicio

La persona investigada espera la celebración del juicio y se enfrenta a penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en todo caso, con la privación de conducir un vehículo a motor de 1 a 4 años, tal y como figura en el artículo 379.2 del Código Penal.

Indica la Guardia Civil que «la rápida respuesta de los agentes del Destacamento de Tráfico de Cáceres consiguió erradicar un peligro claro en las carreteras de la provincia».