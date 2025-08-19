Dos detenidas por robar perfumes valorados en más de 1.600 euros en Almendralejo

R. H. Martes, 19 de agosto 2025, 12:37 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres de 24 y 29 años en Almendralejo por robar perfumes valorados en más de 1.600 euros en un establecimiento de la calle Mártires.

Los hechos sucedieron sobre las 17:55 horas de ayer, cuando la responsable de la perfumería alertó a través de una llamada del robo de varios perfumes por parte de dos mujeres.

Los agentes que acudieron al lugar y se entrevistaron con la víctima, quien les relató lo que había ocurrido y les facilitó la descripción física y de vestimenta de las supuestas autoras, además de la dirección de huida. El valor de lo hurtado ascendía a 1.604 euros.

Los datos aportados fueron comunicados a todos los agentes en servicio, no solamente de esta localidad, sino también al resto de unidades de la Policía Nacional cercanas a la misma, lo que permitió localizar que agentes de Mérida localizaran a estas dos personas. Además consiguieron recuperar 15 de los 17 perfumes sustraídos.

Las detenidas, que están acusadas de un delito de hurto, fueron trasladadas a dependencias policiales a fin de tramitar el correspondiente atestado.