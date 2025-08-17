HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea

Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado al domingo en la localidad pacense

A.M/M.F.

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:57

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Don Benito por apuñalar a otro con una navaja en el transcurso de una pelea. Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado al domingo en la localidad pacense.

Uno de los varones resultó herido en el abdomen y tuvo que ser trasladado al hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena, donde fue ingresado. El otro fue arrestado en el lugar de los hechos y está acusado de un delito de lesionse y homicidio en grado de tentativa.

Los agentes le intervinieron el arma blanca que utilizó en la reyerta. La Policía Nacional de Don Benito se ha hecho cargo del resto de investigaciones.

