Buscan a un hombre de 46 años desaparecido en Garlitos desde enero

La localidad pacense de Garlitos (500 habitantes), ubicada en la comarca de La Siberia, busca a Juan Carlos Olalla, un vecino del municipio de 46 años de edad del que no saben nada desde principios del pasado mes de enero.

Según ha confirmado la Guardia Civil a HOY, el hombre fue visto por última vez de 7 enero, cuando salió a dar un paseo por la sierra con su pareja y otro hombre. Después, se le perdió la pista. La denuncia de su desaparición no se interpuso formalmente hasta finales de ese mes, concretamente hasta el día 25 de enero. Ya han transcurrido 25 días sin tener noticias suyas.

El desaparecido mide 1,70 metros, tiene el pelo moreno claro y lleva barba canosa.

La búsqueda del hombre se centra desde entonces en las zonas en las que fue visto por última vez.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de averiguar su paradero y aclarar las circunstancias de su desaparición.

Desaparecido en Hinojal

Tampoco se sabe nada de Vicente Sánchez, el vecino de 79 años de la localidad cacereña de Hinojal que se encuentra en paradero desconocido desde el 27 de enero. Fue un día después, el domingo 28, cuando sus vecinos lo echaron en falta y comenzaron a preocuparse. Fue el martes día 30 cuando se denunció su desaparición. Desde entonces los cuerpos de seguridad no han parado de buscarlo, aunque por el momento la búsqueda no ha dado resultados.

La Guardia Civil, que está a cargo de la investigación, ha organizado varios dispositivos de búsqueda para rastrear la zona. Su casa, en el número 76 de la calle Laguna, también ha sido analizada de manera escrupulosa por los agentes.

Vicente Sánchez es un hombre de costumbres fijas y tiene sus rutinas muy marcadas. De hecho, la alcaldesa de la localidad, Blanca Vivas, que ha participado en las tareas de búsqueda estas semanas atrás, explicó que no es una persona con demencia que pudiera haberse desorientado. Además, no solía salir a dar paseos por las inmediaciones del pueblo, según cuenta, porque le atemorizan las vacas.

Se cumple ya una semana y media sin saber nada de este vecino al que le tocó un premio de la lotería -se especula que fue un millón de euros- hace ocho años, y su familia cree que ese ha sido el motivo de su desaparición, que se lo han llevado por dinero, como han declarado a este diario su hermana Tirsa Sánchez y su sobrino, Javier Flores, residentes en Madrid que se han desplazado hasta el municipio para seguir de cerca la investigación del caso.

«Pensamos que se lo han llevado a la fuerza para robarle lo que llevara encima o hacerle algún tipo de extorsión. No se nos ocurre otra razón. Mi tío no tenía enemigos ni negocios turbios. Vamos, no tenía negocios de ningún tipo», afirma el sobrino.