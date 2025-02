La familia de Vicente, el desaparecido de Hinojal: «Creemos que se lo han llevado por dinero»

Ya han pasado nueve días desde que Vicente Sánchez Rivero, el vecino de 79 años de Hinojal, está en paradero desconocido. Su desaparición se ... denunció el pasado martes 30 y en esta localidad cacereña de apenas 370 habitantes buscan respuestas.

El teléfono móvil de Tirsa, su hermana, no para de sonar. Con ojeras, visiblemente afectada y acompañada por su hijo Javier Flores, abre la puerta de su casa. No se explican qué ha podido pasar, pero para ellos la hipótesis que cobra más fuerza es la del móvil económico. «Creemos que se lo han llevado por dinero», aseguran.

En una entrevista concedida a HOY, explican el porqué. «Pensamos que se lo han llevado a la fuerza para robarle lo que llevara encima o hacerle algún tipo de extorsión. No se nos ocurre otra razón. Mi tío no tenía enemigos ni negocios turbios. Vamos, no tenía negocios de ningún tipo», asegura Javier, sobrino del desaparecido.

Dice que Vicente es un hombre de rutinas. «Iba al bar, daba algún paseo por el pueblo y se metía en su casa. No tenía ningún tipo de hobby ni de cosa extraña», añade.

Tirsa asiente con la cabeza. «Mi hermana me dijo que llevaba dos días llamando al móvil de Vicente y no contestaba. Además, si no lo cogía él llamaba enseguida por teléfono, pero esta vez no. Mi sobrina, al ver que no contestaba le puso un mensaje a la hija de mi primo. Así que su marido se fue a la casa y pidió unas escaleras a los albañiles que estaban por la zona de donde vive Vicente para entrar por la puerta de atrás y saltó a la casa. Al ver que no estaba, que la puerta que da al corral estaba abierta y el móvil encima de la mesa, ya llamó a la Guardia Civil», recuerda Tirsa.

Apunta que su tío «es muy escrupuloso y suele dejar la cama hecha y todo limpio», pero esta vez «lo dejó como si se hubiera ido con prisa». No descarta que «le hubieran sacado de casa engañado», aunque le extraña porque «como fuera muy tarde no abría ni siquiera a la gente de confianza». En ese sentido, Javier indica que «Vicente es bastante miedoso».

Ampliar Casa de Vicente, en el número 76 de la calle La Laguna de Hinojal. Jorge Rey

No tienen ninguna certeza, pero indican que «es como si se hubiera ido con mucha prisa o le hubieran sacado por la fuerza», comenta Javier. «Él siempre cerraba las dos puertas del corral y encontraron las dos abiertas», dice. Añade que «iba con le móvil a todas partes y es extraño que lo dejara en casa».

Lo mismo opina Tirsa. «Es todo muy raro. La puertas del corral estaban abiertas y él, cuando se iba a cualquier sitio, las cerraba aunque fuera a por el pan. Si antes era desconfiado, desde que le tocó la lotería más», comenta.

Un millón de euros

Precisamente la lotería le tocó hace ocho años, según indican el sobrino y la hermana de Vicente. «Concretamente en julio hará ocho años», detalla Tirsa. «Ha trascendido que le toco un millón de euros, pero en realidad la cantidad exacta no la sabemos ninguno. Más o menos sería esa cantidad, pero exactamente no lo sabemos porque él era muy reservado y ni yo ni nadie hemos visto sus cuentas», asegura Javier. «Eso solo lo sabe él y los del banco», insiste.

Más allá de posibles hipótesis, la Guardia Civil investiga lo ocurrido y no descarta ninguna posibilidad.

«Pedimos colaboración a la gente, que vean la foto y que llamen al 062 o al 112 y se pongan en contacto con la Guardia Civil si saben cualquier cosa», afirma el sobrino de Vicente.

Ampliar Vicente Sánchez Rivero, desparecido en Hinojal. HOY

«Lo que queremos es que aparezca ya. Estamos destrozados, esto ya no es normal», dice Tirsa, que vive en Madrid, al igual que su hijo, pero se han desplazado hasta Hinojal estos días.

De la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil no saben más, solo que «la policía científica estuvo varias horas analizando la casa de Vicente».

La Guardia Civil ha continuado este lunes con la búsqueda de Vicente. Distintas patrullas de Seguridad Ciudadana se encuentran buscando sobre el terreno tanto en la propia localidad como en otras limítrofes, según fuentes del Instituto Armado.

A esta labor se suma el trabajo indagatorio realizado por unidades especializadas como es la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) a fin de encontrar alguna pista sobre su paradero.