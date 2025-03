Diez días sin saber nada de Vicente Sánchez, el vecino de Hinojal desaparecido

R. H. Miércoles, 7 de febrero 2024, 10:38 | Actualizado 10:46h. Comenta Compartir

Desde el 27 de enero no se sabe nada de Vicente Sánchez, el vecino de la localidad cacereña de Hinojal que se encuentra en paradero desconocido ... . El domingo 28 sus vecinos lo echaron en falta y comenzaron a preocuparse, ya que Vicente, de 79 años, es un hombre de costumbres fijas y tiene sus rutinas muy marcadas. Fue el martes día 30 cuando se denunció su desaparición. Desde entonces los cuerpos de seguridad no han parado de buscarlo, aunque por el momento la búsqueda no ha dado resultados.

